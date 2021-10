Vuelven las micro faldas y vaqueros de cintura baja, palabra de Miu Miu

¿Te acuerdas de cuando Britney Spears y Christina Aguilera llevaban unas micro-faldas que más que faldas parecían cinturones? Pues son tendencia otra vez y te contamos todos los detalles.

A.M

Britney Spears, Christina Aguilera y Paris Hilton fueron las grandes exponentes de las minifaldas mini, esas de cintura tan baja y tan cortas que más bien parecían cinturones hiper anchos. Hablamos de principios de la década de los 2000 cuando las redes sociales aún no se popularizaban, y dejar al descubierto todo el torso era la única moda concebible. Y si tenías a estas alturas del año alguna duda de que el estilo Y2K iba a volver a las calles, ha venido Miu Miu con su colección para la primavera de 2022 para reafirmar que 'Ups.. I did it again' los vaqueros y faldas de cintura mega baja han vuelto y ya no hay nada que pueda evitarlo.

El desfile de la firma hermana de Prada ha tenido lugar este martes en París y aunque se trató de un desfile que presentó una gran cantidad de prendas 'gender fluid' (género fluido, en castellano), las que se robaron nuestra atención y alteraron nuestros nervios fueron en definitiva las micro faldas. Y es que si estas en tus treintas o a punto de llegar seguramente recuerdas que en tu adolescencia llevabas los vaqueros y faldas tan abajo que tus huesos de la cadera quedaban al aire, y que sentarte era todo un arte pues había que ser cuidadosa de no mostrar de más. Sabemos también que prometiste no volvértelos a poner, pero lamentamos decirte que la magia que posee Miuccia Prada hará que vuelvas a caer rendida.

La firma ha propuesto faldas en tonos caqui, azul marino y deshilachadas en el bajo. Ajustadas a la cadera con un cinturón negro cómo los que llevaba tu padre al trabajo, combinado con jerseys de punto, calcetines altos y mocasines. Si bien es cierto que ya no tenemos 13 años para llevar esta arriesgada combinación, seguramente apostaremos por llevar estas micro faldas con medias y botas.

Aunque al principio la propuesta tomó por sorpresa a las editoras de moda, las micro-faldas ya se han ganado el corazón de las influencers y 'trendsetters', todas han quedado emocionadas con el desfile que ofreció MiuMiu.

Ahora bien, si te niegas a llevarlas, ya sea porque tu abdomen no es así de marcado o porque pasas de la incomodidad de cuidar todo el tiempo para que no enseñes de más, Miu Miu también ha pensado en nosotras y el resto de la colección se orienta, afortunadamente, hacia un territorio más ponible para las que no somos modelos.

Inspirada en la ropa de oficina, la propuesta para la primavera está plagada de mocasines con calcetines hasta la rodilla, jereys desgastados y blanqueados por el sol, chaquetas y blazers con puños y cuellos deshilachados. Además de prácticas faldas plisadas de largo midi y pantalones sueltos.

En pocas palabras Miuccia Prada consiguió no solo recrear el vídeo de "Baby, One More Time", sino que mostró diseños sofisticado y vanguardista que se puede llevar con calcetines y tacones. Muchos editores coinciden en que se MiuMiu creó "un uniforme para el mañana, no para el ayer".