Todo lo que debes saber de la 73ª Semana de la Moda de Madrid, una nueva edición marcada por la pandemia

La pasarela madrileña celebra una nueva edición híbrida (con eventos presenciales y una firme apuesta por lo digital para cumplir todas las medidas de seguridad) entre el 8 y el 11 de abril. Estos son los diseñadores consagrados y las nuevas firmas que presentarán sus colecciones para el próximo otoño-invierno.

SILVIA VÁZQUEZ

Desfiles con aforo reducido, presentaciones digitales, conferencias, exposiciones, actividades en las redes sociales... la Semana de la Moda de Madrid se reinventa con una puesta en marcha imaginativa y potente para hacer frente a una nueva edición marcada por las medidas de seguridad del coronavirus.

Como es habitual, la 73ª MBFWMadrid se llevará a cabo tanto en las pasarelas del pabellón 14.1 de Ifema como en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad que llenarán todos los rincones de la capital de moda entre el 8 y el 11 de abril. Y, además, gracias al programa Madrid es Moda, podremos seguir disfrutando de la moda de autor hasta el próximo jueves día 15 con diferentes actividades en las tiendas y los ateliers de algunas firmas. "La moda no solo no va a cerrar, sino que se va a hacer cada día más fuerte", enfatizó Begoña Villacís durante la rueda de presentación del evento, a la que también asistieron, entre otros, el diseñador Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, y Nuria de Miguel, directora de MBFWMadrid.

A continuación, puedes consultar el calendario de desfiles y presentaciones de la Fashion Week para conocer los diseñadores consagrados y las firmas de jóvenes talentos que darán a conocer sus nuevas colecciones en los próximos días.

Calendario de MBFWMadrid

Jueves 8 de abril

13.30: Andrés Sardá: fashion film + performance en Ifema

15.30: Fernando Claro: performance en Ifema

17.00: Otrura: desfile en Ifema

17.30: Roberto Verino: presentación OFF

18.30: Maya Hansen: fashion film + performance en Ifema

19.00: García Madrid: presentación OFF

20.00: Pablo Erroz: desfile en Ifema

20.00: desfile ESNE (Escuela universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología)

21.30: Eduardo Navarrete: desfile en Florida Retiro

Viernes 9 de abril

13.30: Agatha Ruiz de la Prada: desfile en Ifema

15.30: Hannibal Laguna: desfile en Ifema

16.00: vídeo CSDMM (Centro Superior de Diseño de Moda)

17.00: Custo Barcelona: desfile en Ifema

17.30: Ernesto Naranjo: presentación OFF

18.30: Maite by Lola Casademunt: desfile en Ifema

19.00: Odette Álvarez: presentación OFF

20:00: Brain & Beast: desfile en Ifema

Sábado 10 de abril

11.30: Pilar Dalbat: desfile en WiZink Center

12.30: Yvan Andreu: presentación OFF

13.30: Ángel Schlesser: desfile en Ifema

14.30: Dominnico: presentación OFF

15.30: Isabel Sanchís: desfile en Ifema

17:00: Ulises Mérida: desfile en Ifema

18.30: Maison Mesa: desfile en Ifema

21.00: BUJ Studio: desfile en el Edificio España

Entrega del premio L'Oréal Paris

Domingo 11 de abril - pasarela Allianz Ego

11.00: María Lafuente: desfile en la Sede del Comité Olímpico Español

12.00: desfile de Guillermo Décimo y Corsicana en Ifema

14.00: desfile de Rubearth y Reparto Studio en Ifema

16.00: desfile de Sergio Villansante y Velásquez en Ifema

18.00: desfile de Georgiela Studio y Montenegro en Ifema

Entrega del premio Mercedes-Benz Fashion Talent