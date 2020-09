Rihanna y Rosalía trabajarán juntas sobre una pasarela muy pronto (y esto es todo lo que sabemos)

¡Que tiemble Kylie Jenner!

Este 2020 ha llegado para reinventarlo todo y, sí, también en el mundo de la moda. Son muchas las firmas las que ya han presentado sus nuevas colecciones a través de desfiles virtuales emitidos por vía 'streaming', y aunque no hay nada como vivir esta experiencia en vivo y en directo, no nos parece mala alternativa para sentirnos como si estuviéramos en el 'front row', ¿o no?

Nuestra querida Rihanna fue pionera en este tipo de espectáculos. El pasado año la cantante ya hizo historia en el panorama 'fashion' con el desfile de su marca 'Savage X Fenty', que se emitió a través de Amazon Prime Video. Y si te gustó, tenemos que decirte que estás de enhorabuena porque este 2020 vuelve con 'Savage X Fenty Vol.2', que podremos ver en esta misma plataforma el próximo 2 de octubre (¡no queda nada!), y que tiene pinta de que va a traer muchas, muchas sorpresas.

Tal y como hemos podido ver en otros desfiles de la cantante, el primero de ellos presentado en la Semana de la Moda de Nueva York de 2018, sospechamos que este nuevo espectáculo no dejará indiferente a nadie.

Y es que estamos realmente seguras de que va a ser un auténtico show de lo más rompedor, lleno de energía, con muchos bailes y, lo que más nos gusta, totalmente inclusivo, ya que veremos sobre la pasarela a modelos de todo tipo de tallas con el fin de romper con los cánones de belleza estipulados.

El evento contará con invitados muy especiales del mundo de la moda y de la música, y es que evidentemente, uniendo estas dos pasiones, Rihanna ha sabido seleccionar un 'line up' de matrícula que pondrá ritmo al espectáculo. Y agárrate amiga porque, efectivamente, la gran sorpresa es que la mismísima Rosalía pondrá el acento español al evento internacional (¡y nosotras ya estamos temblando de imaginarlo!).

Pero la barcelonesa no estará sola, sino que contará con la compañía de otros artistas de renombre como Bad Bunny o Travis Scott, tal y como ha desvelado la propia Rihanna a través de un vídeo 'teaser' en redes sociales.

Pero si hasta aquí no estábamos lo suficientemente emocionadas, Rihanna ha confiado en las mejores para lucir sus diseños de lencería como Bella Hadid, Normani o Cara Delevingne, que ya colaboraron con ella el pasado año. Y, además, esta vez veremos nuevos rostros de 'celebs' como Demi Moore, Paris Hilton, Irina Shayk o Willow Smith, entre otros.

En definitiva, una noche épica que no nos pensamos perder (y sabemos que tú tampoco).