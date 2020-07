Muere el diseñador japonés Kansai Yamamoto, artífice de los looks más icónicos de David Bowie

Sus diseños, mezcla de tradición nipona y vanguardia, traspasaron fronteras y conquistaron la escena artística del Londres de los 70.

Woman.es

El mundo de la moda lamenta hoy la pérdida de Kansai Yamamoto, fallecido el pasado 21 de julio a los 76 años debido a una leucemia mieloide aguda. El diseñador hizo historia en los 70 al convertirse en el primer japonés en desfilar en la Semana de la Moda de Londres, pero su mayor hito fue crear algunos de los vestuarios más icónicos de David Bowie.

David Bowie, 10 looks que definen su estilo Ver 12 fotos

Su hija, la actriz Mirai Yamamoto ha sido la encargada de transmitir la triste noticia a través de un comunicado en las redes sociales, en el que agradece el apoyo que recibió su padre durante su extensa carrera y muestra la faceta más personal del creador: "A mis ojos, mi padre no solo era el alma ecléctica y enérgica que el mundo conocía, sino alguien que también era considerado, bondadoso y afectuoso. Él valoró la comunicación y me colmó de amor durante toda mi vida. También me enseñó a persistir en los fracasos y nunca dejar de lado la mentalidad positiva y progresista. Él veía los desafíos como oportunidades para el autodesarrollo y siempre creía que los días más brillantes estaban por llegar. Quiero agradecer a todos los que han tocado la vida de mi padre de alguna forma. Sin ti, su legado no existiría".

El diseñador nació en la ciudad de Yokohama en 1944, pero se crió en Gifu y estudió en la Nihon University, de Tokyo. Tras ganar el premio 'Soen' del Bunka Fashion College en 1971, abandonó sus estudios en ingeniería civil para viajar a Londres, atraído por una escena musical y social en la que pronto plasmaría su estética nipona.

Trabajando mano a mano con el compositor británico David Bowie, creó algunos de los looks que le alzaron como referente durante las giras de 'Ziggy Stardust' y 'Aladdin Sane' y se abrió paso hacia los armarios de otros artistas como Elton John o Stieve Wonder, que cayeron rendidos a la mezcla de tradición japonesa y vanguardia de sus diseños.

En las últimas décadas Yamamoto dejó las pasarelas para sumergirse en nuevos proyectos multidisplinares que llevaran su sello por todo el mundo.

En febrero de este año fue diagnosticado de la enfermedad y desde la marca resaltan que, en este tiempo, "siempre permaneció positivo, nunca perdió su pasión por la creación. estaba firmemente decidido a recuperarse y regresar con energías renovadas" y nunca perdió de vista su lema: "La energía humana es ilimitada".

D.E.P.