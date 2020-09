Seis looks vistos en la pasarela de MBFWMadrid que ya puedes comprar en Amazon

La iniciativa Amazon Fashion x Mercedes-Benz Fashion Week Madrid acerca las últimas novedades de la moda española al gran público. Firmas como Dolores Cortés, Agatha Ruiz de la Prada o Fernando Claro ya forman parte del proyecto.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

La 72 edición de la MBFWMadrid será recordada para siempre por tratarse de la primera pasarela post-Covid celebrada en España. Las medidas de seguridad y el control de aforo en el mítico pabellón 14 de Ifema junto a una firme apuesta por un proyecto más digital que nunca han marcado el rumbo de una Semana de la Moda de Madrid donde más de una veintena de diseñadores han presentado sus colecciones para la próxima temporada primavera-verano 2021.

Sin embargo, más allá de la retransmisión en directo de los desfiles a través de las redes sociales, una de las novedades más relevantes en el plano digital de esta edición ha sido el proyecto Amazon Fashion x Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una iniciativa para dar visibilidad al talento español, dentro y fuera de nuestras fronteras, e impulsar sus ventas después del bache que ha supuesto la crisis del coronavirus en esta industria.

En el marco de la MBFWMadrid, el gigante 'online' ha creado una sección especial donde, además de poder ver los 'shows' y conocer un poco más sobre cada marca, los diseñadores han puesto a la venta una selección de las piezas que acaban de ver la luz sobre la pasarela (una decisión que en la jerga se conoce como 'see now, buy now') o algunas prendas básicas de sus colecciones anteriores.

6 vestidos vistos en la pasarela MBFWMadrid que ya puedes comprar en Amazon Ver 6 fotos

En concreto son 12 las firmas de autor que ya venden sus diseños en Amazon: Accidental Cutting, Ailanto, Agatha Ruiz de la Prada, Angel Schlesser, Deyi Living, Dolores Cortés, Fernando Claro, Hannibal Laguna, JC Pajares, Paloma Suárez, Roberto Verino y Miguel Marinero, acumulando más de 150 prendas y accesorios con sello español que estará disponible en cinco de las webs europeas de Amazon (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y, por supuesto, España).

- Juan Carlos Mesa: "Presentar una colección de moda en un momento como este es casi, casi una obligación"

- MBFWMadrid mantiene sus desfiles en septiembre, con formato híbrido entre pasarelas 'online' y presenciales

"La tienda Amazon Fashion x Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es una magnífica oportunidad para que, tanto los diseñadores consagrados como los más jóvenes, ganen visibilidad e impacto en el mercado nacional e internacional", explica Nuria de Miguel, directora de la Semana de la Moda de Madrid, que subraya además la importancia de "ayudar a las marcas españolas a llegar a millones de clientes en un contexto tan complicado".

En esta misma línea, el diseñador Juan Carlos Mesa (fundador de Maison Mesa y ganador del Premio L'Oréal a la mejor colección de la edición en su debut como director creativo de la marca Angel Schlesser), señala en su entrevista para Woman.es que "Amazon es un escaparate para todo el planeta", lo cual brinda la oportunidad perfecta para dar a conocer el diseño, la artesanía y el saber hacer de nuestro moda fuera de España. ¿Su propósito? Romper el estereotipo de la moda rápida y vender sus piezas en la web reforzando el concepto de 'slow fashion' que nos caracteriza.

Es el momento de apoyar a la moda española, por eso, a continuación hemos seleccionado seis looks vistos en la Fashion Week de Madrid que ya están disponibles en Amazon. ¡Disfruta del 'shopping'!