La gran lección que hemos aprendido del hecho de que Lena Dunham haya desfilado en la Semana de la Moda de Londres

La actriz ha querido reivindicar que hay distintas formas de ver el cuerpo de una mujer.

Woman.es

"Cuando mis amigos de 16Arlington me pidieron que desfilara, básicamente grité "¡¿sí, cuándo?!" ¿Quién no quiere ser una supermodelo? No me levanto de la cama por menos de 10 000 dólares al día, al igual que Linda Evangelista (JK, trabajará por papas fritas)". Estas son las palabras que escribía Lena Dunham en su cuenta de Instagram horas después de su debut en la Semana de la Moda de Londres.

La actriz, guionista y directora ha sido una de las elegidas por la firma, con la que mantiene una excelente relación después de que le vistiera en el estreno de 'Érase una vez en Hollywood' hace unos meses, para participar en la presentación de su colección para el próximo otoño-invierno luciendo un vestido corto en color negro y dorado.

Era la forma de la neoyorkina de vivir una experiencia diferente y de paso para reivindicar la diversidad en el mundo de la moda. "Como nuestro líder elegido, Rihanna dijo una vez: "En realidad, he tenido el placer de un tipo de cuerpo fluctuante" y eso no siempre se presta a las puertas de la moda que se abren de par en par: la gente tiene muchas reglas sobre cómo deben vestirse las chicas con curvas ( y, seamos realistas, las reglas sobre cómo cada tipo de mujer debe vestirse, son agotadoras.) Pero he tenido algunos diseñadores increíbles y cálidamente inclusivos que me buscan", comentaba la creadora de a serie 'Girls' hace unos días en redes sociales sobre este el hecho de haber sido elegida para participar en este desfile pese a que, según ella, "nunca he sido precisamente aclamada como icono de moda".

"Griten a todos los diseñadores que han dejado espacio para mi estómago libre de Spanx, que es casi tan ancho como mis caderas porque esa es una forma de ver el cuerpo de una mujer", decía en ese mismo texto días antes de su estreno como modelo que acaba de producirse en la capital británica.

Lena, que ha manifestado a sus seguidores que estaba algo nerviosa por lo que pudiera ocurrir sobre la pasarela -"me di cuenta de que esto afectaría muchas de mis inseguridades sobre mi cuerpo, capacidad de deseo y frescura general", ha confesado, ha asegurado después que todo había salido mucho mejor de lo que esperaba: "Marco y Federica son artistas tan sensibles, divertidos y sabios y crearon un espectáculo que podría hacer que cualquier mujer se sintiera hermosa, inusual y feliz en su singularidad total".

Es más, ha querido incluso poner en valor el trabajo de las modelos después de haber compartido tanto tiempo con ellas: "Me encantó conocer chicas de todo el mundo (wow, su trabajo es mucho más difícil de lo que parece, apenas puedo mover las piernas después de ese puntal, así que me quito el sombrero ante las modelos) y estoy muy orgullosa de llamar a los diseñadores mis amigos. ¡Felicidades, mis amores en vuestro primer desfile! Qué manera de gastar #ValentinesDay", contaba la joven de 33 años junto con las imágenes de su debut como top.

Una lección de valentía y apuesta por la tendencia conocida como "bodypositive" con la que Lena siempre se ha mostrado muy comprometida. ¡Bravo!