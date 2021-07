En el desfile también participó su hija Lila Grace

Que Kate Moss fuera una de las modelos más cotizadas de la década de los 90 y la década posterior no es ninguna novedad. Eso bien lo sabe Kim Jones, director artístico de la firma Fendi que, sabiendo que siempre es buen momento para traer de vuelta los clásicos, ha escogido a la maniquí para ser la protagonista de su nueva colección.

Inspirada en Roma, la propuesta del diseñador británico busca trasladar a la Alta Costura algunas de las características emblemáticas de la capital italiana. Con vestidos que buscan reflejar la arquitectura romana, esta nueva colección sobresale por su creatividad e inspiración, donde no faltan líneas rectas y colores mármol.

Si bien es cierto que todo en esta colección es sorprendente, desde la elegancia de su confección hasta su cinematográfica puesta en escena a cargo de Luca Guadagnino (realizador de películas como Call Me By Your Name y Suspiria), lo que nos ha devuelto a la nostalgia es la figura de Kate Moss. Porque sí, a pesar de que en los últimos años la modelo se ha dejado ver con mayor discreción y como invitada en los desfiles, en absoluto ha abandonado las pasarelas.

El vídeo de esta presentación comienza con la intimidante mirada de Kate, que posa junto al resto de compañeras con actitud seria en un escenario donde lo simétrico es norma. La modelo posa con un diseño muy tupido de cuello alto al que le da todo el protagonismo, puesto que lleva un moño alto muy sencillo y pendientes de perlas. Con este vestido de flores blanco, con apertura la altura del muslo, el diseñador busca recuperar las hojas de acanto habituales de las columnas corintias.

A pesar de que Kate Moss es la gran protagonista del cortometraje del director italiano, no ha participado en el desfile de presentación de esta colección Alta Costura Otoño-Invierno 2021. Sin embargo, sí se ha podido ver desfilando a la hija de la modelo británica, Lila Grace Moss. La joven, de 18, apunta muy alto para convertirse en su sucesora.

Otras supermodelos no han querido desperdiciar la ocasión de formar parte de una colección tan mágica como ésta, como Amber Valletta, Christy Turlington, Paulina Porizkova o la italiana Mariacarla Boscono. Todas ellas han lucido modelos que seguramente veamos muy pronto en alfombras rojas de eventos de prestigio, como los Oscar o los Globos de Oro.

De momento, nos quedamos con algunos rasgos interesantes de esta propuesta tan sofisticada de la firma romana. En ella no faltan colores muy claros, con el blanco como protagonista absoluto, así como transparencias y motivos florales de tonalidades muy suaves. Con ella, Kim Jones consigue trasladarnos a la emblemática ciudad que fue escenario de La Dolce Vita de Federico Fellini.