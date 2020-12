Gabriela Hearst, la diseñadora que viste a las mujeres poderosas, nombrada nueva directora creativa de Chloé

Tras colarse en el vestidor de Meghan Markle, Melania Trump o Alexandria Ocasio-Cortez, la diseñadora sustituye a Natacha Ramsay-Levi al frente de la firma francesa.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es oficial: Gabriela Hearst es la nueva directora creativa de Chloé. Aunque la casa francesa aseguró que anunciarían el nombre de su fichaje "a su debido tiempo", el puesto tan solo ha estado vacante durante cuatro días desde que Natacha Ramsay-Levi anunció su dimisión.

La anterior diseñadora entró a formar parte de las filas de la 'maison' en 2017 para sustituir a la británica Clare Waight Keller y, según el comunicado que ha difundido en sus redes sociales, ahora la abandona para buscar nuevas oportunidades profesionales. "Durante mi último show en octubre evoqué la idea del riesgo como un valor posible y, en esta línea, me permito la fantasía de creer en el cambio. Durante los últimos meses de agitación sanitaria, social y económica, he reflexionado sobre los cambios que quiero ver en nuestra industria y cómo alinearlos mejor con mis propios valores creativos, intelectuales y emocionales. Es esta reflexión la que me hace considerar mi futuro de manera diferente y desear buscar nuevas oportunidades", ha explicado.

De la misma forma, desde la marca han querido destacar públicamente su "significativa visión de la feminidad y la fuerza con la que nos ha inspirado" antes de confirmar que sería Gabriela Hearst, "una mujer con visión de futuro", quien tomaría su relevo.

En los últimos tiempos el nombre de esta uruguaya autodidacta ha destacado en el panorama de la moda internacional. El pasado mes de marzo el prestigioso Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) le concedió el premio de Mejor Diseñador en la categoría de Womenswear, superando a rivales de la talla de Tom Ford y Marc Jacobs; en octubre debutó en la Paris Fashion Week con una colección que ha logrado poner de acuerdo a Melania Trump y Alexandria Ocasio-Cortez en plena carrera presidencial de Estados Unidos y cuyas máximas son la atemporalidad, la calidad y la sostenibilidad. Ahora, su nombramiento como directora artística de Chloé pone el broche de oro al mejor año de su carrera.

Con esta decisión la firma no solo se enfoca hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente, sino que además hace historia al nombrar a la primera mujer con herencia multicultural para capitanear una marca parisina. "Siempre he admirado su vibrante energía creativa y su exquisito sentido de la calidad y la artesanía", ha alabado Riccardo Bellini, director ejecutivo de la misma, "su liderazgo creativo será una fuerza positiva para seguir evolucionando y expandiendo la visión original de nuestra fundadora, Gaby Aghion, de una feminidad significativa y poderosa".

Según ha confirmado, Gabriela Hearst continuará con su labor al timón de su firma homónima y su primera colección de para Chloé verá la luz el próximo mes de marzo de 2021en la Semana de la Moda de París.