Chanel convierte su desfile de Alta Costura en una boda íntima donde las invitadas llevan coronas de flores y la novia llega al altar a caballo

Y la dama de honor no podía ser otra que Penélope Cruz. ¡Vivan los espectáculos Haute Couture!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Dice el refranero que en martes ni te cases ni te embarques, pero por suerte Virginie Viard no ha caído en supersticiones al idear la puesta en escena perfecta para presentar la nueva colección de Alta Costura de Chanel. Así, la directora creativa de la 'maison' ha transformado su tradicional desfile en una boda íntima, divertida y bohemia, donde la música invitaba a celebrar y los looks a soñar.

"Sabía que no podíamos organizar un gran espectáculo, que tendríamos que inventar algo más, así que se me ocurrió la idea de un pequeño cortejo que bajaría las escaleras del Grand Palais y pasaría por debajo de arcos de flores. Como una celebración familiar, una boda…", ha explicado la diseñadora, sucesora de Karl Lagerfeld al frente de la casa francesa.

Dicho y hecho: las modelos, engalanadas con tul, seda, 'tweed' y alguna que otra transparencia, se han convertido en las invitadas perfectas con trajes de chaleco y pantalón, faldas cuajadas de volantes y minivestidos rompedores para la noche.

En la cabeza, coronas de flores; y, en los pies, zapatos bicolor con doble hebilla y tacón cómodo que son toda una declaración de intenciones: ¡a esta fiesta hemos venido a bailar!

Chanel - París - Alta costura - Primavera-Verano 2021 Ver 32 fotos

Por su parte, las embajadoras de la casa (entre las que se encuentran Penélope Cruz, Vanessa Paradis, Marion Cotillard o Lily-Rose Depp), han ejercido de exclusivas damas de honor, ocupando apenas una decena de sillas.

El resto, cumpliendo con las medidas de seguridad, han permanecido vacías como testigo de los miles de invitados de todo el mundo que han disfrutado del espectáculo a través de la pantalla.

Y para terminar, la novia; que, como marca la tradición, se ha hecho esperar y ha cerrado el 'show' entrando, blanca y radiante, a lomos de un caballo y al ritmo de 'Be my baby', de The Ronettes. Un vestido nupcial de crepé de inspiración años 20, con cola y bordados de perlas y strass, que ha puesto el broche de oro a la Haute Couture Primavera-Verano 2021 de Chanel. Pura magia.

- Mágico, encantador y hechizante, así ha sido el desfile de Alta Costura de Primavera-Verano 2021 de Dior

- Todos los desfiles de la Alta Costura de París