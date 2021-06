Balenciaga diseña un tacón con Crocs que divide a las redes: ¿a favor o en contra?

Vuelven los desfiles y con ellos la primera gran polémica de la temporada de la mano de Balenciaga y Crocs, que han presentado un nuevo modelo de tacón que ha revolucionado internet.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La colección primavera-verano 2022 de Balenciaga está dando mucho que hablar y no solo por la original puesta en escena, sino por un modelo en concreto de zapatos que presentaron en colaboración con Crocs. El pasado domingo 6 de junio, la firma presentó su colección titulada 'Clones', que contó con looks de la artista Eliza Douglas y para la que han colaborado con la marca Crocs en la creación de dos modelos de calzado, ¡y no es la primera vez!

En 2017, Balenciaga presentó unas cuñas Crocs con plataforma de diez centímetros para su desfile de la temporada primavera-verano 2018. Aquellos inverosímiles zapatos llamados 'Foam' se pusieron a la venta a un precio de 680 euros y rápidamente colgaron el cartel de agotado. Estaban disponibles en varios colores y adornados con las clásicas aplicaciones de la marca de calzado en rosa, amarillo, verde e incluso beige.

Sin embargo, para esta colección, la firma de alta costura ha querido diferenciarse de su primera colaboración apostando esta vez por un modelo de zapato que sustituye su mítica plataforma por un tacón de aguja. Pero no solo eso, sino que además han diseñado un segundo modelo, unas botas de goma, hasta la rodilla, conservando la silueta de Crocs como base, y que serán totalmente unisex. Ambos modelos de Balenciaga x Crocs estarán disponibles en tres colores: verde, gris y negro, pero por el momento su precio y fecha de lanzamiento aún no se han anunciado.

Como era de esperar esta colaboración, en concreto el modelo de tacón, ha dividido a los usuarios de las redes sociales, creando una brecha insalvable entre los que están encantados con esta colaboración y ya cuentan los días que quedan para poder hacerse con ellas, y los que aseguran que se trata de una de las peores ideas del universo 'fashion'.

"Me encantan los crocs pero una colaboración Balenciaga x Crocs es lo que NO necesitamos", ha escrito este usuario de Twitter.

I love crocs but a Balenciaga x Crocs collab is what we DON’T need 😭 pic.twitter.com/cpUJRyUGCu — Back2Back Fantasy Football Champ👑 (@Hovston) June 7, 2021

Como él, son muchos los que se han dedicado a crear memes sobre el asunto, pero nosotras estamos seguras de que, igual que pasó la vez anterior, en cuanto se lancen al mercado se agotarán en cuestión de días.