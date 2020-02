Marcas consolidadas como Maite by Lola Casademunt, Naulover y Custo Barcelona, otras emergentes como Lera Mamba, caras conocidas y mucho ambiente coinciden en la primera jornada de desfiles en el histórico Recinto Modernista de Sant Pau. La 25ª edición está marcada por la renovación.

Myriam Serrano | Woman.es

Maite by Lola Casademunt dejó claro que es la línea premium de la firma catalana con Saint Germain, su colección otoño-invierto 2020-21, una mirada personal al encanto de la burguesía francesa que paseaba por esas calles parisinas en los años 70 y 80. Mucho rojo, dorados, fucsia, lentejuelas y su distintivo estampado animal en looks coronados en muchos casos con boinas y sombreros. Botas cowboy y botonaduras en dorados, mangas con volumen, culottes y sensuales aperturas marcaron las siluetas de un desfile en el que destacó Lidia Torrent, la presentadora de First Dates, abriéndose paso entre Lucía Rivera, Joana Sanz y Marina Pérez. En primera fila, además de Blanca Romero viendo a su hija, una invitada sorpresa: Mar Torres, la novia de Froilán, quien no quiso hacer ninguna declaración sobre el sobrino del Rey pero que confesó ser una apasionada de la moda.

Maite By Lola Casademunt - Barcelona - Mujer - Otoño-Invierno 2020-2021 Ver 42 fotos

También en el front row, pero del desfile de Naulover, se sentaron las jugadoras del equipo femenino del FC Barcelona, vestidas con los equipos de calle que la firma ha diseñado para ellas, atentas a su propuesta de primavera-verano Sogno, inspirada en la época dorada de Milán a finales de los 70 y principios de los 80, con prendas en seda, cachemir y lana y formas y líneas puras.

Naulover - Barcelona - Mujer - Otoño-Invierno 2020-2021 Ver 47 fotos

La jornada la cerró Custo Barcelona con Wet Paint, una colección que apuesta por la individualidad y la fuerza femenina, con líneas y volúmenes experimentales, jacquards entre cortados creando formas sugerentes y multicolores cortos. Las propuestas del diseñador catalán estarán a la venta en breve, en una muestra de que en la cita catalana conviven el 'see now, buy now' con las dos colecciones al año o con las cápsulas (fast fashion). "Hay un cambio de modelo en el sector, y las estrategias de promoción son por tanto tan variadas como los modelos de negocio", asegura Marta Coca, responsable de la 080. Por eso se sucederán otros eventos paralelos, como el homenaje a Andrés Sardà en el mismo recinto, el 080 Barcelona Fashion Summit en el Palacio de Congresos o la presentación de la Capsule Collection Delpozo x Anthropology en Paseo de Gracia 27. La renovación incluye, cómo no, recortes, y este año no habrá premios al diseño, aunque la Generalitat tiene la intención de mantener un premio nacional de moda en otras fechas.