En lo nuevo de Zara hay un top de organza (casi) blanco TAN bonito que las novias románticas y modernas lo llevarán en la fiesta de su boda

Las bodas y la moda han cambiado. ¿Por qué no vestir de Zara en tu gran día?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

"Sí, quiero"... la nueva colección de Zara. Mientras sus rebajas continúan a pleno rendimiento, la marca gallega no deja de lanzar las novedades que serán tendencia en los próximos meses. Y entre pantalones, vestidos, zapatos, bolsos y otras maravillas recién salidas del horno, hemos encontrado un top de organza con la etiqueta 'new in' que promete convertirse en un auténtico objeto de deseo entre las novias postcuarentena más modernas y románticas.

Las 15 novedades de Zara con las que crear el armario de la temporada Ver 15 fotos

Un look nupcial... ¿en Zara? Sí, has leído bien. Y es que, gracias a las frecuentes propuestas 'total white' de las marcas 'low cost', cada vez son más las mujeres que eligen este tipo de piezas para marcar la diferencia ya sea en la preboda, en la fiesta posterior al enlace o, incluso, en el momento de dar el "sí, quiero".

- Si eres una de esas novias postcuarentena y todavía no has encontrado el vestido perfecto, puede que este dos piezas de Uterqüe sea la solución a tus problemas

- El vestido de novia (con capa y mangas con volumen) 'made in Spain' que ha hecho soñar a Instagram con las próximas bodas de otoño

Precisamente por este motivo, consideramos que el nuevo top de la firma gallega es ideal para esas novias románticas que buscan un estilismo diferente.

Se trata de una pieza elaborada en organza, el tejido estrella del verano, de color vainilla que enamora a primera vista por la enorme flor en relieve que forma en la parte delantera. Con escote palabra de honor para dejar los hombros al descubierto y un patrón acampanado con bastante volumen, el diseño se ajusta al cuerpo mediante el tejido elástico tipo nido de abeja en la espalda. ¿Puede ser más bonito?

Aunque la modelo de Inditex lo lleva con unos pantalones vaqueros -lo cual da prueba de su versatilidad-, nosotras no hemos podido evitar imaginárnoslo junto a una falda 'midi' o un pantalón 'palazzo' del mismo tono, dando lugar a un auténtico dos piezas para novias modernas.

¿Su precio? 39,95 euros y, como acaba de llegar a la tienda 'online' de Zara, todavía está disponible en todas las tallas (de la XS a la L), aunque apostamos que no tardará demasiado en llamar la atención y convertirse en un superventas. ¡Estás avisada!