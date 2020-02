Un diseño versionado de otro que la misma novia ya lució tiempo atrás como invitada.

Un vestido diferente para una novia atrevida y minimalista que cede todo el protagonismo a los pequeños detalles y a las grandes dimensiones. Así es como se nos ocurre empezar para hablar de Anna Ponsa y su original diseño creado de la mano de la firma española The 2nd Skin Co en el que el volumen se convierte en la gran característica de una prenda muy especial que no requiere de cola y, ni mucho menos, de velo.

¿Por dónde empezar? Quizá por su bajo corto pensado con el ambicioso fin de dejar a la vista el calzado elegido por esta novia, unos salones en dorado firmados por Bottega Veneta con los que ya nos demuestra que la simpleza de su vestido está expresamente creada para ceder toda la atención a los complementos que siguen la misma línea depurada apostando por el dorado y por el negro. Y es que del calzado saltamos a unos pendientes XL formados por un aro dorado y seguido de una flor en blanco que lucen sin reparos gracias a un peinado con el que corroborar que la coleta es el recogido definitivo de las novias más atrevidas.

Fraccionado para conseguir el efecto burbujas que tanto triunfa últimamente en las redes sociales, comparte espacio con una lazada de tul en negro que nace del cuello y juega el papel de velo y cola al mismo tiempo sin que ninguno de estos dos requisitos estén presentes.

Y con todo ello, con el peinado, con su maquillaje tan natural y con el resto de detalles, llegamos al fin al verdadero protagonista, su vestido.

Liso por completo, de su cuerpo nacen dos mangas cortas acampanadas al mismo tiempo que también da vida a una falda con volumen cuyos frunces que le diferencian de la parte superior acaparan nuestra atención. Y es que no necesita nada más. Pero lo mejor de todo es su aparente comodidad (seguro que lo es) gracias a un tejido fluido y un diseño ancho que ya anteriormente había lucido en verde con un estampado floral como la mejor invitada.

Probablemente este es el hecho que nos lleva a apostar con total seguridad por esa comodidad con la que especulamos y es que si un vestido te gusta y te sienta bien, ¿por qué no versionarlo y casarte con él? La mejor prueba está servida y con ella corroboramos además la importancia de los detalles como la clave del éxito.