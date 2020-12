Grace Villarreal combina un vestido de novia corto (y precioso) con botas altas y es... ¡magia!

Una propuesta original para bodas de invierno.

Aunque los vestidos de novia de corte tradicional siguen figurando entre los más buscados por las novias (y nos siguen encantando), en los últimos tiempos y, sobre todo, en el último año —ese en el que la nueva normalidad ha roto esquemas y ha exigido que nos reinventemos en tantos aspectos—, hemos visto cómo la moda nupcial se ha llenado, más que nunca, de sorpresa y novedad, arriesgando con opciones poco vistas para nuevos contextos y, en ocasiones, acercándose incluso al 'street style'.

Así, hemos visto desde imponentes trajes de chaqueta pantalón en blanco impoluto (como el que utilizó este mismo diciembre Roberta Benteler; en su caso, un modelo maravilloso de Alexander Vauthier), al 'slip dress' de la modelo Toni Garrn, que ella combinó con un sombrero de paja, el dos piezas de tejido vaporoso de la también modelo Natalia Vodianova, o la propuesta de Lily Allen, que se casó con el actor de 'Stranger Things' David Harbour con un vestido corto de inspiración Dior, con escote Meghan Markle y doble botonadura negra.

Ahora, ha sido Grace Villarreal quien nos ha recordado que vestir de corto en una boda puede ser una opción romántica y preciosa, y que queda genial, incluso, con botas altas en color blanco, una de las tendencias que brillan este invierno.

La instagrammer, que ha posado así para una de las marcas para las que suele colaborar, Immaclé Barcelona, la cual ya nos enamoró antes con sus propuestas de aire vintage, ha elegido un minivestido de la firma protagonizado por transparencias, tules bordados de flores y superposicones llenos de sutileza y romanticismo.

¿Y cómo combinarlo? La propuesta admite velos largos y ligeros, para incidir en el carácter etéreo del look. Y, además, botas altas, de tacón cómodo y en color blanco (sí, muy similares a las que hemos visto, por ejemplo, a Irina Shayk recorriendo las calles de Nueva York o a las de Margot Robbie en la película 'Once upon a time in Hollywood') que se han convertido en una de las tendencias del invierno y que aportan un tono moderno y 'chic' al estilismo, tal y como nos muestra Gracy Villarreal.

