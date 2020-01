Un exquisito diseño en el que los detalles marcan la diferencia y lo convierten en pura magia.

Hay un vestido de novia de Inés Martín Alcalde con chaleco de bordado de flores y solapas que nos tiene totalmente enamoradas.

Inauguramos las bodas de 2020 con un diseño nupcial que arrasa en Instagram debido a su delicadeza en tejido y detalles. Una demostración de que la sencillez y el menos es más es una apuesta segura. Durante el año pasado ya vimos varios diseños que añadían prendas exteriores que se superponían creando looks inolvidables. Desde infinitas capas a tops desiguales sobre pantalones. También vimos lazadas y velos colocados de manera magistral. Originales propuestas difíciles de olvidar.

Esta vez hablamos de un vestido de novia con manga larga y un precioso chaleco bordado. Un dos piezas que firma Inés Martín Alcalde y que nos ha dejado maravilladas. Bueno, a toda la redacción y a gran parte de las usuarias de Instagram. El vestido de seda cuenta con un escote en pico y unos llamativos puños acolchados en las mangas. Sobre la pieza central se coloca un poderoso chaleco con solapas, detalles de pequeños flecos y bordados de flores en la espalda. Toda una obra maestra.

La diseñadora española no solo crea verdaderas delicias para novias, sino también para invitadas. De ella es el look tricolor que Nuria Roca lució en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, o el de cualquier chica con centenares de "likes" en las redes sociales. Escogerla, tanto si te casas como si no, es una apuesta segura. Para prueba basta ver su último vestido de novia con chaleco.

Comenzamos así otro año repleto de estilismos virales.