El vestido de novia de Castellar Granados con falda de tul y volantes

Un diseño desmontable que nos ha enamorado.

Las bodas de invierno no son las más fáciles. Son muchas cosas las que debes tener en cuenta por culpa del clima y también muchas otras a las que debes renunciar por el mismo motivo. Pero, precisamente por eso, tienen un encanto especial diferente al del resto.

Y sino que se lo digan a esta novia de la que hoy venimos a hablarte, Carmen, cuyo look elegido para su gran día nos ha dejado sin palabras. Ella es la encargada de dar vida a este vestidazo del que venimos a hablarte. Y es que no todos los días disfruta una de ver esa gran falda confeccionada a base de capas de tul cuya parte superior, de manga larga, escote cuadrado y espalda al aire tiene un aire ochentero que no puede gustarnos más.

Un diseño de corte romántico que lleva el sello de Castellar Granados en el que no todo es lo que parece.

Y es que ese estilismo que lució para el "sí, quiero" se transformó en otra radicalmente distinta cuando comenzó la fiesta posterior.

¿Cómo? Haciendo uso de su poder escondido que no es otro que el de seruna pieza completamente desmontable que, tras quitar la parte de la falda, se queda en un minivestido drapeado en la zona de la cintura que se consolida como la mejor opción para bailar toda la noche.

¡No puede ser más genial!

Semejante vestido no necesitaba demasiados accesorios así que optó simplemente por un ramo de rosas blancas, unos pendientes de oro blanco y diamantes en forma de estrella que quedaban a la vista gracias al discreto recogido bajo que lució como peinado, y unos originales botines de red en color camel obra de Gianvito Rossi.

Un look nupcial que no deja de acumular 'likes' en Instagram.