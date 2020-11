Sus impecables diseños fuera de convencionalismos no dejan de ganar adeptas.

Woman.es

Con las novias de gusto por la tradición convive en el 2020 una novia contemporánea, con unas necesidades distintas a las clásicas, necesidades que en cuestión de estilo ha sabido interpretar mejor que nadie la firma española Sophie e Voilà, cuyo diseños alejados de convencionalismos hemos visto brillar en contextos ajenos a las bodas, como es el caso del dos piezas que Aitana Ocaña lució encima del escenario en un concierto.

Sofia Arribas, directora creativa, y Saioa Goitia, CEO de Sophie et Voilà, han sabido ocupar un espacio en la moda que no tenía respuesta a las llamadas insistentes que hacían desde él quienes lo ocupaban, y por eso no es de extrañar que su éxito no se detenga.

El último paso para la compañía 'made in Spain' es, ni más ni menos, que ampliar horizontes mucho más allá de nuestras fronteras, donde su red de distribución cuenta actualmente con puntos de venta multimarca en países como Italia, Japón o Estados Unidos. Y nada más eficaz para ampliar dicha red que hacerlo de la mano de Moda Operandi, el selecto portal multimarca en el que solamente pueden presumir de vender sus colecciones firmas españolas del nivel de Carmen March o Del Pozo, entre otras.

Sophie et Voilà se estrenó en ella el año pasado, y acaba de anunciar que repite por segundo año consecutivo en su escaparate virtual.

“Ha sido un reto para la compañía lanzar la colección de venta online y, especialmente, hacerlo de la mano de los mejores”, explican la CEO de la firma bilbaína, que considera que “no se puede tener un mejor aliado en esta aventura".

Saioa Goitia se refieren a Moda Operandi como "el nuevo referente en tendencias y nosotras estamos ahí, donde siempre hemos soñado estar". Y con ellas, gracias a sus diseños, podrán seguir cumpliendo también sus sueños novias de todo el mundo en el futuro inminente.