Su chico, el futbolista Javi Ribelles, le ha pedido matrimonio durante una sesión de buceo, con unos carteles al más puro estilo 'Love Actually'.

Woman.es

La periodista Marina Valdés y su novio, el futbolista Javi Ribelles, se han convertido en los protagonistas de la pedida de mano más romántica que hemos visto este verano... ¡bajo el agua! Y es que la pareja, aficionada a los deportes y a la aventura, se ha comprometido durante una sesión de buceo mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en las islas Canarias.

La presentadora de La Sexta, creadora además de un cuidado perfil de digno de 'influencer', ha sido la encargada de compartir el 'momentazo' con sus más de 17.000 seguidores en las redes sociales. Gracias a su publicación, hemos sido partícipes de una pequeña parte de la original declaración de su chico, que tras nueve años de relación hincó rodilla sumergido en el mar con una serie de carteles escritos a mano -como en la famosa escena de la película 'Love Actually'- que finalizan con la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

A continuación, uno de sus acompañantes le pasa el anillo de compromiso a Javier, que se lo pone en la mano a Marina, visiblemente emocionada y sorprendida, y ambos se funden en un tierno abrazo submarino; el beso, debido al equipo de buceo, se les resistió un poco. Puedes verlo todo deslizando en el siguiente post de Instagram.

Aunque no han compartido el vídeo completo, en el clip puede leerse parte del mensaje con el que el deportista le ha pedido matrimonio a su chica: "... esos momentos me sirvieron para darme cuenta de que no era necesario vivir contigo para poder dar un paso más. Aún así una pandemia me permitió hacerlo; sin duda, ha sido la etapa más feliz de mi vida", comenta en referencia a la cuarentena, un periodo que han podido pasar juntos debido a la cancelación de sus compromisos profesionales ya que, aunque ambos son naturales de Valencia, el trabajo les obliga a mantener una relación a distancia: Marina vive en Madrid para asistir al plató de La Sexta y Javier reside en Tarragona, donde es jugador del Club Gimnàstic.

La propia periodista hablaba al respecto durante el confinamiento: "Casi siempre pasamos los mejores momentos, los peores, los buenos y los menos buenos separados. Y ahora que el mundo está en pause y todo del revés, nosotros estamos juntos. Haciendo de algo malo que no vamos a olvidar algo un poco menos malo que recordaremos siempre. La frase dice que no es dónde sino con quién. Por eso me siento una afortunada y no cambiaría a mi compañero de cuarentena ni por estar confinada en un castillo con playa como el de la foto", explicaba junto a una de las habituales instantáneas de la pareja.

¡Enhorabuena por vuestra futura boda!