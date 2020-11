Esta novia se ha casado en plena pandemia con un vestido de Massimo Dutti con el que van a soñar las novias que quieren marcar la diferencia sin gastarse un dineral

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque siempre hay excepciones (y ahí está el vestido de mangas abullonadas de Lorenzo Caprile que se hizo viral hace unas semanas), si hay algo que caracteriza a los vestidos de novia de la pandemia es que son sencillos. Pero, ojo, que sencillos no significa que sean aburridos o sosos. Natalia Vodianova dio el ‘sí, quiero’ con un dos piezas de inspiración vintage, Lily Allen con un Dior de doble botonadura a caballo entre un vestido un un abrigo, la influencer Arantxa Cañadas se casó en minifalda y crop top y ahora, a través al perfil de Instagram de la fotógrafa y periodista Ana Encabo, nos hemos enamorado del vestido de novia de María Guijarro, que fiel a su estilo elegante y sin estridencias, apostó por un diseño de Massimo Dutti.

Aunque la boda por la iglesia fue el día 14 de marzo solo con la familia .-en plena vorágine por la pandemia era lo que tocaba-, María y Rafa quisieron celebrar una reboda con amigos unos meses después. La fecha elegida fue el 18 de septiembre, posiblemente uno de los días en los que más llovió del año y ya lo dice el refrán: “novia mojada, novia afortunada”. Pero ni la lluvia ni la pandemia le estropeó la fiesta a los novios.

María compró su otro vestido de novia, con el que la verían sus familiares y sus amigos, en la web de Massimo Dutti, de hecho, se trata de un diseño exclusivo para la venta online. Y nosotras, para qué vamos a ocultarlo, estamos completamente enamoradas de su vestido.

De seda y lino, como manda la tradición, María escogió un vestido blanco, de manga larga, volantes en los hombros y largo midi asimétrico, que todavía sigue a la venta en la web de la firma por 149€. Completó el look con unas babuchas beige, las mismas que llevó en la preboda, de Asos. El look era sencillo sí, que marcó la diferencia, también, pero de lo que no cabe duda es de que la novia estaba radiante y para muestra, las fotos.