El Palacio de Kensington acoge estos días la exposición 'Royal Style in the Making', que explora los diseños que han acompañado la vida real inglesa. Y Lady Di es una de sus protagonistas.

Clara Hernández

Majestuoso, abullonado, fantasioso y valorado en 151.000 libras (unos 175.000 euros). Así fue el vestido de novia, con el que Lady Di se casó el 29 de julio de 1981 con el príncipe Carlos y que fue diseñado por David y Elizabeth Emanuel con el fin de que fuese "algo que fuese a pasar a la historia, pero también algo que Diana amase".

Cuarenta años después, aquel traje de boda sigue despertando emociones, al igual que sus réplicas, como hemos vimos con la confeccionada para la serie 'The Crown', y encabeza algunas de las creaciones de moda más sublimes que han vestido a los miembros de la familia real inglesa. Pues bien, hay buenas noticias. Desde este verano (en concreto, a partir del 3 de junio) y hasta el 2 de enero, el Palacio de Kensington acogerá la exposición 'Royal Style in the Making', la cual bucea en la relación entre los miembros de la realeza y los diseñadores de moda. Y que descubre algunos de los trajes más célebres y exquisitos del siglo XX, pertenecientes a tres generaciones, muchos de los cuales se ponen frente al ojo del público por primera vez.

La exhibición también desvela muchas de las historias que encierran esas prendas y cómo eran diseñados pensando en la escena mundial y en la imagen pública que se quería dar de la monarquía.

El citado vestido de novia de la princesa de Gales, realizado en tafetán de color marfil satinado al que le agregaron retales de encajes antiguos y miles de aplicaciones de perlas y lentejuelas, con una cola de ocho metros de largo, acompañado por un velo de 140 metros de tela, es una de las grandes sensaciones de la muestra y la que da la bienvenida al visitante, junto a una nota explicativa: "Nada de este diseño de dejó al azar", asegura el texto, que indica que se hicieron cuidadosas mediciones en la catedral de St. Paul para asegurarse de que vestido y cola podrían desfilar por su pasillo sin problemas.

- ¿Estaría viva Diana de Gales si no hubiera dado la entrevista del siglo a la BBC?

- Todo lo que aprendimos de estilo con los looks de Lady Di.

"Para mantener la tradición, el encaje [que se añadió a cuello y mangas] fue el elemento 'viejo', el vestido era lo nuevo, la tiara Spencer fue lo prestado y un pequeño arco en la espalda fue lo azul. Las flores del ramo habían sido criadas en Gran Bretaña e iban a juego con el color y la forma del vestido", añade la nota.

El vestido de Lady Di no es la única maravilla expuesta en Kensington. Mira un adelanto de la exposición: