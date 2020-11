Con su mezcla de estética retro y un estilo híper urbano y actual estas zapatillas se han convertido en las favoritas del streetstyle y las reinas de Instagram. Si quieres una pieza realmente especial y codiciada en tu armario, necesitas unas 327.

Woman.es para New Balance

A estas alturas nadie duda ya que vivimos en la era de las sneakers. Y cuando parece que ya no se puede diseñar ni un sólo modelo más que nos sorprenda, aparecen las New Balance 327 y nos roban el corazón. Estas zapatillas pueden presumir de ser las más buscadas en Google en este año 2020 por fashionistas y adoradores de las tendencias. ¡Y méritos no le faltan para haberse convertido en las favoritas de los locos de la moda como nosotras!

El modelo 327 es la silueta que le da nueva vida al “heritage” más setentero de la marca con un diseño que se inspira en las zapatillas clásicas de correr de los años 70 y da en el clavo al conjugar ese aire retro más genuino con un look absolutamente actual. Lo consigue poniendo el acento en los detalles exagerados, una de sus señas de identidad: una silueta ligera confeccionada con materiales de cuero, ante y nailon, en la que destaca la mítica N sobredimensionada y atrevida. El contrapunto más contemporáneo lo aporta una entresuela ensanchada que sigue la estela de la tendencia de las ‘chunky sneakers’ que han marcado tendencia en los últimos tiempos y una suela imponente con un llamativo relieve, desde la puntera hasta el talón.

¡Atrévete a llevarlas con todo!

Esa estética ecléctica, atrevida y urbana es lo que te enamorará a primera vista, pero lo que te convencerá definitivamente es su comodidad y lo bien que encaja con todos tus looks. Las zapatillas van conquistando un espacio cada vez mayor en nuestro armario, haciéndole seria competencia a nuestros adorados tacones y a las botas y botines que solían ser las piezas imprescindibles del otoño-invierno.

El 2020 ha sido el año de las New Balance 327 y el escaparate de Instagram hemos visto mil y una ideas de lo bien que quedan con maxi vestidos, faldas midi, trajes clásicos y, por supuesto, con todos tus jeans de cualquier corte, desde los más clásicos rectos o pitillo, hasta los los culotte o balloon fit que hacen furor esta temporada. ¡Hazte con la pieza más codiciada del año y empieza ya a lucir lookazos!