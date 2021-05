El lookazo de Jennifer Aniston para anunciar que ya está vacunada contra el coronavirus

La actriz acaba de anunciar en su perfil de Instagram que está completamente vacunada y lo hace con un look total black que ya lució en una sesión de la revista 'Variety' mientras promocionaba su serie 'The morning show'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A través de una publicación en su perfil de Instagram, que por cierto lleva casi dos millones de likes en menos de tres horas, la actriz Jennifer Aniston acaba de compartir con todos sus seguidores su emoción por estar ya completamente vacunada, no sin antes hacer una reflexión sobre lo diferente que es el acceso a la sanidad según el país del mundo en el que vivas, y concienciar sobre la crisis sanitaria que están viviendo en India en estas semanas.

"Totalmente vacunada y me siento taaaan bien 🎶💪🏼 Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas Covid-19 en los Estados Unidos ahora mismo. Por desgracia, no es así en todas partes... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Piensa en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abraza a sus amigos y familiares. Ver más en mi biografía para saber cómo ayudar a los que lo necesitan durante esta crisis. 🙏🏼 ", ha escrito la actriz en su publicación.

En ella, además de esta importante reflexión, nos muestra también un look monocromático en negro compuesto por unos pantalones 'wide leg' y una camisa de mangas ligeramente abullonadas con el que ya la vimos durante una sesión de fotos para la revista 'Variety'.

Tranquila y feliz de estar vacunada, la actriz se prepara para el estreno del reencuentro de 'Friends', que se grabó hace unas semanas y que reunió por primera vez desde que acabó la serie, al elenco original de la comedia en el mismo set de rodaje. Todavía no tenemos fecha de estreno pero ya sabemos que será emitido por HBO Max. De hecho, su amiga y compañera de reparto, Courteney Cox, hizo esta misma semana unas declaraciones en el programa de Ellen DeGeneres asegurando que fue un reencuentro súper emotivo, que no estaba guionizado, y que mostrará las reacciones normales y verdaderas del elenco después de volver a juntarse en el set de la serie que les vio nacer a todos como artistas.