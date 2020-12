Aprovechamos la colección de este invierno de Lili Sidonio, a la que la diseñadora describe como la más personal que ha hecho hasta la fecha, para conocer uno de los nombres que tienes que fichar.

Le viene de cuna. Hija de los fundadores de la marca Molly Bracken, Julian y Catherine, Lili Sidonio creó su primera colección como una cápsula bajo el paraguas de la enseña familiar en 2016, cuando tenía solo 15 años. Ahora, con 20 y formada en la Central Saint Martins –la misma escuela por la que pasaron Stella McCartney, Hussein Chalayan y Paul Smith, entre otros muchos grandes–, su firma homónima vuela libre, y alto: en pleno proceso de expansión, ya está presente en más de 3.200 puntos de venta a lo largo y ancho del globo todo el mundo, de Estados Unidos y Canadá a Chile, México y buena parte de Europa más allá de su Francia natal. Solo en España, ya suma más de 30 corners en El Corte Inglés, y sumando. Joven, pero sobradamente preparada, Lili Sidonio es la prueba de que siempre hay espacio en la moda –sí, incluso ahora– para el talento.

¿Cuándo supiste que querías ser diseñadora? Desde que mis padres crearon Molly Bracken, cuando yo tenía 8 años. Quería dar mi punto de vista. Luego, cuando nació Mini Molly a raíz de una idea mía, puede participar en el proceso de creación de la colección, dando mi opinión y basándome en lo que la gente llevaba al colegio, lo que llevaban los niños famosos de la tele y lo que yo quería llevar. Realmente se trataba de recabar información en mi entorno.

¿Cómo es trabajar con tu familia? Es divertido, pero puede ser difícil a veces. Cuando tienes un trabajo como este suele ocupar la mayor parte de tu tiempo libre, y en otras circunstancias puede acabar separando a la familia, pero cuando trabajas con ella afianza los lazos. Te permite vivir muchas cosas juntos. Diseñaste tu primera colección con 15 años.

¿Qué ventajas, y desventajas, tiene iniciarse en el mundo de la moda tan joven? Empezar tan pequeña me ayudó a abrir mis horizontes culturales. Viajábamos a Asia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Reino Unido, ya fuese para desarrollar una colección o para presentarla, lo que me hizo descubrir culturas e intereses diferentes. También me ofreció una experiencia laboral increíble, me ayudó a conocer y encarar los retos de la vida real y eso me hizo madurar. Pero dicho eso, vengo de una ciudad pequeña y allí ese tipo de experiencias no se veían ni entendían de la misma manera que en una gran capital. No era precisamente popular en la escuela. Siempre estaba fuera en vacaciones y a menudo perdía días de colegio. Y ser más madura me dio un enfoque de la vida diferente a esa edad. Aunque fue más positivo que negativo, a veces me ha hecho plantearme sí aproveché esos años al máximo. Pero no me arrepiento de nada.

¿Cuál es tu primer recuerdo sartorial? Colarme en el armario de mi abuela y coger un vestido, robarle unos zapatos de tacón, un bolso, un sombrero, una boa, unos guantes largos y unas cuantas joyas y desfilar en el salón como si estuviera en una pasarela.

¿Qué es la moda para ti? Una forma de expresión, de decir quién soy sin palabras, de comunicarme con el mundo y mostrar mi personalidad. Mi estilo refleja quién soy, de qué humor estoy, lo que hago y, en muchas ocaciones, muestra nuestra vida como un libro abierto.

¿Qué diseñadores admiras? Stella McCartney, por luchar por los derechos de los animales y mostrar siempre que si se quiere se puede ser sostenible. Nosotros dejamos de usar pieles animales hace mucho tiempo y creo que ha inspirado a muchas firmas a hacer lo mismo. También la admiro por no dormirse en los laureles. Ella se hizo su camino, fue a Central Saint Martins y se hizo un nombre por si sola. No se quedó a la sombre de un apellido.

¿Qué y quién te inspira cuando diseñas? Una de las referencias de mi próxima colección son las cheerleaders. Es un deporte que siempre quise probar y he estado practicando en la universidad en Londres con mi equipo, Royals. Así que me inspiré en los uniformes retro de las animadores para uno de los temas de la colección.

¿A quién te gustaría vestir? A Lily Rose Depp.

No mucha gente lo sabe, pero la modelo de la campaña de esta colección eres tú. ¿Por qué decidiste ser la imagen de tus colecciones? Porque soy mi firma y sería raro tener a otra persona representándola, sobre todo cuando el nombre de la marca es el mío. Y creo que posar delante de una cámara es divertido, siempre quise hacerlo. Tengo la oportunidad de conocer y trabajar con fotógrafos y maquilladores maravillosos y descubrir localizaciones increíbles.

¿Tu look perfecto de lunes a viernes? Un par de vaqueros acampanados, un jersey divertido, un abrigo calentito, un par de zapatillas blancas y un bolso con personalidad es mi outfit de cabecera.

¿Y para una ocasión especial? Un vestido negro de cóctel, medias divertidas y una par de zapatos de tacón dorados.

Naciste en Francia, y ahora vives en Londres. Qué prefieres, ¿el chic parisino o pop-rock inglés? Soy mitad inglesa mitad francesa, esa es difícil… Creo que mi estilo es una guerra entre los dos. Me inspira mucho Jane Birkin, pero siempre quiero darle un giro divertido, como Alexa Chung. Pero en líneas generales diría que soy más chic parisino porque me decanto mucho por piezas y líneas clásicas que sé que me funcionan.

¿Cuál es tu prenda favorita en tu armario? La bomber de flores de mi colección de invierno. Me mantiene caliente en el clima londinense y pega con todo.

¿Tu estado de whatsapp? Ocupada

¿La cuenta de Instagram que siempre visitas? @sainthoax, siempre me hace reír.

¿Un sueño por cumplir? Hay unos cuantos. Me encantaría abrir mis propias tiendas expandirme en nuevos territorios, colaborar con artistas y dar visibilidad a talentos emergentes, y trabajar con caras famosas de mi generación.