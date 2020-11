Este año más que nunca nos hemos propuesto disfrutar de las navidades con una sonrisa. Y en Lefties nos lo ponen fácil con su enorme variedad de ‘ugly christmas sweaters’, zapatillas y pijamas calentitos, accesorios divertidos… ¡Todo lo que necesitas para regalar (y regalarte)!

Woman.es para Lefties

La cuenta atrás para la Navidad ya ha empezado. Los escaparates resplandecen con luces, brillos, adornos y lentejuelas y empezamos (¡nunca es demasiado pronto!) a pensar en los regalos y en el look navideño perfecto que luciremos en cada ocasión. ¡Nos encanta la navidad y mucho más después de ver la Xmas Collection 2020 de Lefties!

La primera fecha señalada en nuestro calendario de eventos navideños es el Ugly Christmas Sweater Day. O lo que es lo mismo: el día del jersey navideño feo, que se celebra el tercer viernes de diciembre. Ese día es obligado ponerse un jersey divertido, decorado con motivos navideños (tradicionales o un poco gamberros) para ir al trabajo, a clase o a cualquiera de nuestros planes. Pero a nosotras nos gustan tanto que los seguimos llevando durante todas las fiestas: para cenar en familia o en pareja, para abrir los regalos, para salir de shopping o a tomar algo… Si todavía no tienes uno o si quieres estrenar uno nuevo cada año sigue nuestro consejo y pásate por cualquier tienda Lefties. O más fácil todavía: recuerda que ya tienen tienda online y nueva app, donde encontrarás toda su colección navideña al alcance de un clic.

En Lefties renuevan constantemente todas sus colecciones para ofrecernos las últimas tendencias a esos precios tan asequibles de siempre, así que encontrarás lo último en jerséis y sudaderas en las que Papá Noel con sus inseparables elfos y renos, los pingüinos del Polo Norte, el muñeco de nieve, el abeto adornado o las deliciosas galletas de jengibre conviven con personajes como Mickey y Minnie o Snoopy. Todos ellos componen una amplia y colorida selección de artículos para dejarnos llevar por el espíritu navideño. Lefties renueva los iconos navideños de siempre para ofrecer un montón de detalles divertidos e ideas para regalar: tazas, zapatillas de estar por casa, divertidas diademas, gorras, gafas y mucho más. Y como además tienen colecciones para: woman, man, sportswear, swimwear, underwear, denim, kids, baby, accesorios, calzado y ropa para estar en casa resolverás de un plumazo tu lista de regalos.

¡Hoy me quedo en casa!

No diremos que no nos vuelven locas las fiestas y ponernos de punta en blanco para los cotillones y las reuniones con amigos y compañeros, pero vamos a admitirlo: también nos parece un planazo quedarnos en casa y desayunar en la cama sin prisas, acurrucarnos frente a la tele para volver a ver todos los clásicos navideños, rescatar los juegos de mesa o pasar toda la tarde en sesión continua de videojuegos. Para esos días, nada mejor que un look acogedor y confortable como los que encontrarás en la Pijama Party Collection de Lefties, con tejidos cómodos y calentitos con los estampados más cuquis y originales. Perfectos para disfrutar de la tranquilidad en casa sin perder un ápice de comodidad ni calidez durante los meses más fríos del invierno. Desde conjuntos sobrios, ideales para combinar con la colección de punto de la marca, hasta los pijamas de Mickey y Minnie Mouse, Hello Kitty, 101 Dálmatas o Dumbo que nos devuelven a la infancia.

Y un plus añadido: ¡Las colecciones de Lefties garantizan las fotos y selfies más bonitas y entrañables de la Navidad! Mira, mira…