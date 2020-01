Kaia Gerber o cómo llevar las zapatillas a la oficina con unos pantalones negros y abrigo masculino

El look definitivo para ir cómoda sin renunciar al estilo.

SANDRA GONZÁLEZ

París está acogiendo una de las semanas más especiales del mundo de la moda y ha desplegado sus pasarelas para mostrar las últimas colecciones de Alta Costura de las firmas más importantes del sector.

Hablamos de una cita muy señalada en el calendario en la que las amantes de la moda conocemos todo tipo de propuestas, desde las más clásicas y tradicionales hasta las más modernas y vanguardistas. Pero para colecciones de nivel hay que contar con modelos de nivel, y eso es algo que Chanel siempre lo ha tenido muy claro. Nuestra querida Kaia Gerber ha sido una de las protagonistas del desfile de la icónica firma francesa para presentar la colección de primavera-verano 2020.

La hija de Cindy Crawford nos ha demostrado que incluso las 'top' priorizan la comodidad para ir a trabajar, eso sí, sin renunciar al glamour.

Fuera de la pasarela, Kaia ha mostrado un look que, tenemos que admitirlo, todas lo necesitamos en nuestro armario: pantalones negros, abrigo masculino y zapatillas. Sí, has leído bien... Si pensabas que ir en 'sneakers' a la oficina no era nada acertado, tenemos que decirte que estás muy equivocada.

El look de oficina que necesitas

La apuesta de Kaia Gerber para ir a trabajar es sencilla, abrigada y cómoda y, sinceramente, a nosotras no se nos ocurre nada mejor.

Para aguantar el frío parisino, la modelo ha elegido un abrigo masculino de paño negro que, además de ser una de las tendencias de la temporada, aporta un toque extra de elegancia a cualquier look; un top de punto con escote de cremallera y unos pantalones negros de corte 'flare' y tiro alto.

Pero como te adelantábamos antes, el calzado es lo que realmente nos ha cautivado de este outfit de la modelo. Sabemos que como unos buenos tacones no hay nada, pero el estilo no entiende de alturas y Kaia Gerber nos ha demostrado que las zapatillas sí son para ir al trabajo. ¿Su elección? Unas 'sneakers' New Balance en color gris, que sin duda puedes combinar con absolutamente todo y son un básico que nunca pasan de moda.

A nosotras no puede gustarnos más el conjunto de la modelo. ¿Y tú? ¿Te apuntas a la comodidad?