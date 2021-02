No sabemos si nos gusta más el vestido midi estampado de flores de Paula Echevarría o su melena ultrarizada (que no le puede quedar mejor)

¡Está guapísima!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En cuestiones de moda y belleza a Paula Echevarría no se le escapa ni una. Su Instagram se ha convertido con el paso del tiempo en todo un escaparate de inspiraciones estilísticas, gracias a lo que se ha ganado un hueco en el corazón de todas las 'fashion lovers'. Y, por supuesto, si nos vamos hacia el terreno 'beauty', la actriz también desvela a todos sus 'followers' sus trucos (como el de cómo conseguir unas cejas perfectas), los cosméticos que no pueden faltar en su 'skincare' o los tratamientos para mimar su cuerpo (especialmente ahora que está en la recta final de su embarazo). Y además de todo ello, Paula sabe llevar su pelo a la última, y nos lo ha vuelto a demostrar.

- Paula Echevarría también ha caído en la tendencia de llevar los calcetines por encima del chándal (el suyo, premamá y de Primark)

- Lo mejor de la sobrecamisa de cuadros de H&M que tiene Paula Echevarría es que en primavera podrás seguir usándola como vestido

Hoy la actriz nos ha regalado a través de su perfil de Instagram, tal y como nos tiene acostumbradas, un look con el que nos inspira tanto a nivel 'fashion' como a nivel 'beauty' porque no sabemos si nos gusta más el vestido que lleva o que se haya atrevido con la melena 'curly', como así hizo hace apenas unos días Cristina Pedroche. Y es que, no nos cansamos de decirlo, la melena rizada (muy, muy rizada) es pura tendencia, y Paula Echevarría no quería perdérsela. ¡Está guapísima!

Debemos recordar que el corte de pelo de la actriz ha sido uno de los más pedidos esta temporada y es que, efectivamente, la media melena siempre es un acierto. Sin embargo, teníamos que confesar que jamás nos la habríamos imaginado totalmente rizada y después de ver a Paula admitimos que el resultado no puede gustarnos más.

En la instantánea vemos a Paula lucir la melena hacia atrás cogida por unas sutiles horquillas de flor (preciosas, por cierto) que lleva al lateral de su mítica raya en medio (y gracias a las que controla el posible 'frizz' del cabello). ¿No te encanta?

Respecto al look, Paula Echevarría ha compartido una imagen en la que aparece con un vestido midi con estampado floral (que nos encanta para los meses de invierno pero, ojo, porque también nos parece un superfichaje para el verano); un abrigo de paño blanco que luce abierto; botas de caña alta arrugadas también blancas y bolso a juego.

El vestido es un diseño midi con estampado de florecitas muy sutiles en color rosa, burdeos y blanco y con pequeños frunces que pertenece a la firma Cool The Sack y tiene un precio de 39,99 euros. Además de bonito, nos resulta superfavorecedor al no ser demasiado ajustado y tener una caída holgada desde la cintura. Y, por supuesto, por su corte midi queda IDEAL con todo tipo de botas, desde las de caña alta que ha escogido Paula, hasta otras tipo 'western' o 'combat boots'.