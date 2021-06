Eva González sabe que una blazer blanca de Zara te soluciona cualquier look

Unos vaqueros y un top lencero es lo único que la presentadora de 'La voz' ha necesitado para acompañar un básico como es una americana en color blanco.

Julia García

El blanco se desenvuelve muy bien en nuestro armario durante todo el año pero es en verano cuando este color sabe muy bien cómo moverse. En formato vestido nos apaña un look en solo unos segundos gracias a unas alpargatas, por ejemplo, pero no por ello debemos olvidarnos de otras alternativas como las que ofrecen unos pantalones, una falda, un traje o, por qué no, una americana.

El calor hace que nos olvidemos muchas veces de esta pieza clásica pero es tanto lo que puede hacer por nosotras cuando queremos restar informalidad a un outfit que siempre conviene tener siempre a mano un elemento así al que poder recurrir en caso de necesidad.

Del mismo modo que una camisa blanca con su poder de básico eleva cualquier estilismo en el que los vaqueros sean los protagonistas puede hacerlo con el mismo éxito una blazer de ese tono neutro. Y Eva González lo sabe.

La presentadora así lo lució en la última entrega de 'La voz kids', el programa que conduce y que cuenta como coaches con David Bisbal, Rosario, Melendi y Pablo López -los cuales cuentan con la ayuda de Blas Cantó, Beret, Rozalén y Aitana antes de emitir sus veredictos-, donde apareció en pantalla simplemente con unos jeans, un top lencero y una impoluta americana blanca. No necesitó absolutamente nada más para brillar en televisión.

Desconocemos de dónde era esta prenda que le añadía el punto de formalidad al estilismo que cualquiera de nosotras podríamos lucir para, por ejemplo, una jornada de oficina, pero lo que sí sabemos bien es que en Zara hay múltiples opciones muy similares. De entre todas ellas nos quedamos con un modelo cruzado de grandes solapas con forro a tono además de bolsillos laterales y en la parte superior.

Esta blazer de Zara está disponible en tallas que van desde la XS hasta la XXL a un precio de 69,95 euros y, al ser de corte recto largo, puede incluso llevarse a modo de vestido siguiendo los pasos de la reina Letizia cuando hace unas semanas sorprendió a todos con un diseño rosa que fue de lo más aplaudido.