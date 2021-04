Un día de compras con la reina del Reels

Acompañamos a Iera Paperlight a elegir el regalo perfecto para el Día de la Madre y vivir una experiencia de shopping redonda de la mano de La Roca Village y Las Rozas Village. ¿Te vienes?

woman.es para La Roca Village y Las Rozas Village

Solecito, una mañana preciosa, la influencer del momento y las mejores marcas reunidas en un enclave sin igual al aire libre, ¿imaginas un plan mejor? El equipo de Woman no y por eso quisimos invitar a Iera Paperlight a recorrer los Villages a la caza del regalo perfecto con el que homenajear a su madre en su día especial. ¿Logramos nuestro objetivo? Por supuesto. Y, además, conocimos mejor a Iera, nos dejamos aconsejar por su (gran) olfato para las compras y nos hicimos con varios caprichos de moda y belleza que estamos deseando estrenar. ¡Aquí es imposible resistirse!

Clarins, primera parada, un capricho beauty siempre es un acierto. Después de probar varios productos, Iera se hizo con el doble serum para ella y el Eye Lifting para su madre. ¿Segunda parada? Los maravillosos accesorios de Bally. ¡Difícil llevarse solo uno! Después de probárnoslo absolutamente todo, nos quedamos con un bolso: "A mi madre le va a hacer ilusión seguro". Y ya que estábamos... seguimos hasta Pinko y nos dimos un capricho en la firma italiana del momento.

¿Última parada? La boutique de Tous, "creo que una joya atemporal que pueda guardar y le recuerde siempre a mí es el detalle que estaba buscando", nos dijo Iera. Así acabamos una jornada frenética de compras. ¿Acabamos? ¡No! Al llegar a casa, Iera recordó que se había quedado con las ganas de un bolso que había fichado en Bally. "No pasa nada, gracias al servicio de Virtual Shopping de los Villages, puedo comprarlo desde el móvil, con la atención personalizada del Village, y me lo envían a dónde yo quiera". Y ahora sí, agotadas pero felices, le ponemos el broche de oro a una experiencia de shopping perfecta.

Descubre la nueva forma de comprar en Las Rozas Village y La Roca Village

En un entorno en constante evolución y adaptándose a los nuevos tiempos, La Roca Village y Las Rozas Village elevan la experiencia de compra con servicios personalizados como el Virtual Shopping o compra a distancia. Una nueva y práctica forma de disfrutar de la moda desde cualquier parte, con la atención personalizada y exclusiva de una cita privada en la boutique y la comodidad de comprar y recibir las compras cómodamente desde casa (o desde cualquier otro sitio).

Acceder al Virtual Shopping es muy sencillo. A través de la web del Village, el cliente selecciona su boutique favorita, de entre las que ofrecen el servicio, y contacta a través del teléfono para reservar una cita, que puede ser por llamada telefónica, por videollamada o WhatsApp

¿Quieres un plus? Los Village disponen de un servicio de Style Advisor que se encargará de asesorarte, crear una ruta -física o virtual- por tus boutiques preferidas y ayudarte a encontrar el outfit, la prenda o el regalo perfecto.

La Roca Village estrena nuevas boutiques y Las Rozas Village mantiene su compromiso con los nuevos creadores

La Roca Village estrena remodelación y revoluciona su singular experiencia de compras con la apertura de 18 nuevas boutiques de firmas nacionales e internacionales como Adidas, American Vintage, Brunello Cucinelli, Boardriders, Boboli, Etnia Barcelona, Kids Around, Missoni o Pronovias; dos restaurantes, IIuzione y Farggi -próximamente-; y espacios inéditos pensados para elevar la experiencia del visitante. Una propuesta innovadora en la que el exterior y el aire libre adquieren aún más protagonismo.

Las Rozas Village, por su parte, en su firme compromiso por apoyar a firmas emergentes, lanza The Creative Spot by Monica Anoz. Un lugar de encuentro de algunas de las marcas locales más relevantes que apuestan por la artesanía y el diseño hecho en España. Hasta el 20 de mayo se podrán adquirir en Las Rozas Village las creaciones de Arena Martínez, Flabelus o Samsaya, entre otras. Piezas únicas seleccionadas por Mónica Anoz, estilista, instagramer y curator de esta nueva edición de The Creative Spot.