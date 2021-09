Amplísima y con opciones para todos los cuerpos, gustos... ¡Y deportes! Así es We Are Sport la colección de ropa técnica de Lefties que ya está en tiendas y en su web.

Woman.es para Lefties

Con septiembre llega la rentrée cargada de nuevos propósitos que nos ilusionan a tope. Retomar la rutina de entrenamiento está a la cabeza de la lista y, este año, cumplimos seguro. Y es que no hay nada que motive tanto como estrenar ropa de deporte y más si es tan bonita (y queda tan bien) como 'We Are Sport', la colección de ropa técnica que Lefties acaba de lanzar. Pensada para dar solución tanto a la ropa como a los accesorios que te hacen falta en cualquier disciplina deportiva.

LEFTIES SPORTSWEAR COLLECION AW21 WE ARE SPORT presenta una completísima gama de prendas técnicas, accesorios y calzado para que puedas seleccionar las prendas que mejor se adapten a tus necesidades y así crear una equipación deportiva exclusiva y a tu gusto. La colección viene en una singular paleta de colores. A saber; diferentes tonalidades del color rosa, verde, esmeralda, azul y tonos pastel, sin olvidar los clásicos negro y gris. Animal print y otros estampados de temporada y última tendencia que se fusionan con una combinación única de tejidos técnicos que aumentan el rendimiento deportivo sin importar la intensidad ni la climatología. Sin costuras, con tejidos ligeros y elásticos que se adaptan perfectamente al cuerpo y a los movimientos propios del ejercicio, We are Sport está creada para que entrenar con libertad, comodidad y confort sea la máxima. Todas las prendas, además, son transpirables a la vez que protegen contra las inclemencias del tiempo.

Shorts, hot pants, sujes tipo top o tipo camiseta, cortavientos, joggers, chaquetas ligeras... las opciones son infinitas y específicas para practicar Crossfit, Fitness, Yoga, Mindfulness & Meditation, Trail Running & Trekking, Free time, diseños perfectos para el tiempo libre y, por último, prendas perfectas para practicar el baile o la danza. Desde Lefties han querido que todas las modalidades de ejercicio encuentren una equipación que funcione que se adapte a la perfección a las necesidades de la deportista.

Ponte en forma con Crossfit

Burpees, sit ups, double unders, toes to bar... ¿Te suenan estos ejercicios? Eso es por que te va el entreno duro y has decidido quemar calorías a base de crossfit, la disciplina más exigente que triunfa desde hace unos años en nuestro país. Se practica en un box o al aire libre (si el entorno lo permite) y los esenciales son top y legging o short transpirable, zapatillas cómodas y una comba. Todo lo puedes encontrar en We Are Sport de Lefties.

Yoga, relájate y estira

La disciplina perfecta para poner la mente en blanco, dejar el estrés y el ritmo frenético al que estamos acostumbrados fuera del estudio y, sobre todo, pararse y respirar. Si el yoga es lo tuyo, Lefties te equipará con prendas suaves y elásticas, que te permitirán total libertad de movimiento a la hora de ejecutar las diferentes posturas. Sin olvidar, por supuesto, una práctica esterilla portátil.



Free time, muévete con estilo por la ciudad

Chandals de algodón, sudaderas crop, camisetas básicas con muchos fits diferentes... y hasta ropa de abrigo de lo más actual, como chalecos de plumas en versión XL o chaquetitas ligeras; en We Are Sport de Lefties hay un apartado diseñado para que te muevas por la ciudad con los looks casual más versátiles.

Running, la disciplina que no pasa de moda

Un par de zapas y muchas ganas, es todo lo que necesitas para empezar a sumar kilómetros. Correr engancha, y no lo decimos nosotras, lo dicen los miles de adeptos que ya suma este deporte. En Lefties tienen las prendas adecuadas para equiparte: sneakers ultra ligeras, cortavientos, pantalones cortos y tops con diferente sujección, camisetas de manga larga con diferentes opciones de cuello... Aquí lo importante es vestirse por capas. ¿Cuáles eliges tú?

Baila sin parar

Bailar es arte y es deporte. Nada desinhibe tanto (y quema más calorías) que mover el cuerpo al ritmo de tu música favorita. Tanto si es clásico, como funky o salsa; en Lefties tienen las prendas ideales para que tu cuerpo se exprese con cada acorde. Baggy pants, leggings, sujes con prints de lo más actuales y sudaderas y crop tops serán tu uniforme.

Trekking para disfrutar del entorno

Los últimos tiempos nos han hecho valorar nuestros entornos naturales como nunca y por eso nada como entrenar al aire libre y si es haciendo senderismo o corriendo por la montaña, muchísimo mejor. ¿La equipación que propone Lefties? Conjuntos de pantalón y camiseta técnica transpirable, cazadoras y cortavientos para estar protegida ante la climatología adversa, bidones para el agua y una mochila compacta que te permita llevar todo lo necesario.

Además, We Are Sport incluye una amplia selección de accesorios para completar todos los equipamiento deportivo como: bolsas de deporte, mochilas, riñoneras, esterillas, ladrillos de yoga, pesas, discos deslizantes, bandas elásticas, comba deportiva, toallas, brazalete para el móvil, cintas para el pelo y el mejor calzado deportivo con suela antideslizante que absorbe cualquier impacto para mayor estabilidad.

La colección completa ya está disponible en la web de Lefties, y en su nueva app y también en las tiendas que la marca tiene por todo el mundo. Además, desde sus redes sociales podrás adquirir directamente las prendas así com ver en directo (e incluso en movimiento) cómo quedan. Y, si te animas a entrenar con toda la familia, en 'We Are Sport' encontrarás opciones de ropa deportiva tanto para hombre como para niños.

No esperes más y descubre nuestro shopping deportivo: