Así es el chaleco de Primark de Melissa Vilarreal que queda genial con vaqueros de talle alto y será uno de los básicos del invierno

No nos cansamos de verlos. Si en la temporada pasada los chalecos aterrizaron con cautela en casi todas las colecciones de las marcas, este año protagonizan un emocionante despliegue que alcanza todo tipo de looks y que se presenta en infinitas modalidades. Porque si hace unos días Paula Echevarría nos enamoraba con un chaleco 'oversize' de lana (los de punto, que también pueden ponerse sobre vestidos, encabezan esta revolución sin mangas) y Teresa Andrés Gonzalvo demostraba que el de corte masculino puede quedar de maravilla con una camisa blanca XL —algo que, seguramente, ni te habías imaginado—, ahora Melissa Villarreal nos ha enseñado cuál es una de sus selecciones de básicos para el invierno, entre los que no falta esta prenda.

Melissa se decanta, como Teresa, por un modelo clásico y abotonada (en su caso, recorrido por un estampado de cuadros en tonos beige y marrones), pero con una combinación distinta a la de la anterior que también funciona: sobre camiseta lisa blanca que ella ha metido por dentro de un pantalón vaquero negro. El talle alto de este último está pensando para estilizar y alargar visualmente la figura.

"¿Esenciales de invierno? Unos buenos jeans 'high waist', un chaleco y un trench corto", ha escrito la hermana de Gracy Villarreal junto a su publicación, revelándonos el último elemento de ese trío cómodo y ganador: una prenda con cinturón (aunque ella prefiere dejarlo suelto y sin abrochar) ideal para el entretiempo y que, por su diseño, está a medio camino entre el trench y la sobrecamisa que es tendencia (y puede sustituir este otoño una prenda de abrigo).

Además, todo es de la misma marca y, adivinamos, a precios muy asequibles. Melissa apunta que tanto el chaleco como el trench y los jeans negros son de Primark.

Por último, la madrileña aporta el toque final con las zapatillas Converse de caña alta con plataforma que tanto nos gustan y que esta primavera tentaron a prácticamente todas las influencers.

