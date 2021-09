Estos son los botines que no te vas a quitar en toda la temporada

Prometen arrasar este próximo otoño-invierno 2021 y son de Xti.

Una temporada más la firma Xti ha presentado sus novedades para el próximo otoño-invierno y nosotras hemos fichado un sinfín de must have que estamos deseando estrenar. Y es que tienen todos los modelos de botas que más se han visto en streetstylers y en influencers. A saber; suelas track, combat boots de caña midi con cordones, de estilo chelsea, militar, casual y mosqueteras de tacón medio, alto, planas... TO-DO. Como no podía ser de otra manera, el diseño de lo más nuevo de Xti marca la diferencia con acolchados de cuadros, cremalleras y mix de textil con elástico.

La paleta de colores que tiñe sus modelos es un sueño con mención especial para los tonos hueso, hielo y blanco (alerta supertrend!), sin olvidar los clásicos camel, taupe y negro. ¿Nuestras favoritas? Las de suela track en tono hielo. Ideales con traje de bermuda y chaqueta, con un maxi vestido y trench o sobre unos jeans paperbag combinados con un jersey de punto grueso y cuello vuelto.

Mucho más que botas

Los materiales que predominan son antelina, textil, metalizados y piel vegana. Además, el 80% de la colección otoño-invierno 2021 de Xti está hecha con piel vegana, obteniendo en la mayoría de los diseños el certificado vegano por la Organización Mundial PETA. ¡WOW!

Dentro de las novedades hay hueco para una amplia selección de sneakers entre las que destacan las de calcetín con cámara de aire o el modelo con cuña, un exitazo de la marca que vuelve pegando fuerte temporada tras temporada. Es en las zapas donde más arriesga Xti con los colores, uniendo burdeos y plata, añadiendo pedrería o con un mix de tonos tierra, mostaza y marinos que funciona fenomenal con los total denim looks o canadian tuxedo (¿Te acuerdas de lo coordinados que iban Justin y Britney en los American Music Awards de 2001? ¡Se lleva de nuevo!).

Esta temporada la firma ha sorprendido diseñado varios modelos de slippers para acompañarte también en el hogar o (¿por qué no?) atreverte a llevar a la calle con mom jeans y un jersey de angora. Todos ellos van forrados de pelo y con suela de goma bio antideslizante. ¡Cómodos y super calentitos!

Una chica con estrella

Como imagen, Xti ha vuelto a confiar en la actriz Hiba Abouk, quien acaba de presentar el corto 'Manos Libres' que protagoniza de la mano de los directores Pablo Fuentes y Kike Maillo. Además Hiba acaba de mudarse a Paris, ciudad en la que jugará su chico Achraf Hakimi que ha fichado por el Paris Saint-Germain.

