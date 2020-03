“Prefiero que me roben la cartera al móvil”, asegura la solicitada #SMARTgirl, imagen de Samsung desde hace 4 años. La actriz prepara nueva serie, “Jaguar”, en la que interpreta a una joven superviviente de Mauthausen que ahora vive para cazar nazis.

Ester Aguado | Woman.es | Fotografía: Juan Aldabaldetrecu | Estilismo: Marta Lasierra

Conectad@

"Si me robaran el móvil, me daría un ataque. ¿A quién no? Y eso que es complicado que saquen información, con lo protegidos que están los datos… pero dentro guardamos nuestra vida, nuestras cosas más íntimas están ahí, la información profesional… y eso que no somos conscientes, pero estamos siendo observados todo el tiempo. Prefiero que me roben la cartera, porque como llevo las tarjetas en el móvil… es mi oficina y mi conexión con el mundo.

Ahora tengo un Samsung Galaxy Z Flip y estoy flip-ando (risas). Me gusta probar dispositivos nuevos como éste, tan chulos, tan pequeños que puedes volver a meter en tu bolsillo, pero me crea algo de ansiedad aprender todas las nuevas funciones, no te lo niego".

Mitad auténtica

"¿Si muestro mi verdadera cara en las RRSS? Mitad y mitad. Todo lo que subo es auténtico, pero no es el 100 % de lo que soy yo... Hay cosas que no hago públicas porque no creo que le interesen a nadie y porque supone abrir una puerta que luego no vas a poder cerrar de nuevo. La gente no imagina que soy mucho más gamberra y relajada de lo que parece. Es verdad que me cuesta abrirme, salvo en mi entorno más cercano, con los que me siento yo misma y libre. Me gustaría que dijeran de mí que soy maja, la verdad, porque lo soy (risas)".

Millennial

"Pues si me comparo con la generación posterior, la de los 20 años, me siento tan pez... Me identifico más con la gente de 40. Con decirte que no tengo TikTok –el nuevo Instagram–... Sé que lo está petando, pero no me seduce sumar una cosa más a mi exposición… Supondría más angustia que gusto para mi cerebro. Tampoco había oído hablar de que Instagram está ocultando los likes ajenos... Al menos podré seguir teniendo ese feedback con mis seguidores, que me parece un derecho. Tampoco me va a cambiar la vida, pero es interesante conocer la opinión de los demás. Una red social sería muy exhibicionista si no te importara la repercusión de lo que tú enseñas. Eso sí, Instagram se ha convertido en una herramienta comercial brutal".

Profesional

"¿Que si sigo haciendo castings? Claro que sí. Siempre me ha costado mucho venderme, prefiero que el director me conozca y vea si le merece la pena. De hecho, creo que ni una sola vez en mi vida me he vendido para nada… si tuviera que hacerlo a saco… no sé qué tal empresaria sería (risas). Siempre me han llegado personajazos, proyectos interesantes, desde hace muchos años y me siento afortunada. Y he rodado con grandísimos directores como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, José Luis Cuerda... Pero no hace falta tampoco trabajar con el director más reputado del mundo para aprender cosas. Hay gente que está empezando y que tiene un talento alucinante. Y uno enseña si el que tiene delante está dispuesto a aprender también".

Mucho humor

"Tengo mucho sentido del humor y muy ácido... me suelo reír de mí misma y de los demás, siempre con su permiso y de una forma respetuosa. El sentido del humor es básico para vivir… nos daría un patatús si nos tomásemos la vida tan en serio. Eso no quiere decir dejar de ser eficiente y profesional, pero con sentido del humor todo pasa mejor. Yo me he reído mucho con los bocadillos de “Cuore”, por ejemplo, pero hay una línea muy fina entre reírte y pasarte. A veces pierdes la perspectiva de que estás hablando de una persona, de su vida, de su cuerpo y hay cosas que duelen. Ahora han quitado los “arggg”, cosa que celebro".

Discreta

"¿Qué causa apoyaría? Ni idea… yo en mi día a día me mojo con bastantes cosas, colaborado con muchas pero no soy de pregonarlo. Lo hago, como cualquier persona, pero no he dado un golpe en la mesa de forma publica y no sé si lo haré algún día, la verdad, no me lo he planteado… A mis 30, no sé hacia dónde quiero crecer, solo quiero dejarlo fluir y ser consciente de que el tiempo pasa muy rápido".

Soñadora

"Sí, por supuesto que fantaseo con protagonizar esta película o aquella serie... Tuve esa sensación al ver “1917”, de Sam Mendes, aunque no cuenta con personajes femeninos y hubiera acabado exhausta (risas). La ventaja es que ahora, con plataformas como Netflix, ya no te ves obligada a irte a vivir fuera de España para lograrlo".

Perseguida

"Llevo toda una década siendo una de las personas más observadas de España, es cierto, pero la verdad es que a todo se acostumbra una... Desde dentro, una no es 100 % consciente, no puedes estar pensando en ello todo el tiempo. Además, las circunstancias lo cambian todo constantemente, va por rachas (y también por novio). Aprendes a vivir con ello. Ahora únicamente tengo gente en la puerta de mi casa la mitad del año (risas). Y con suerte, muchas veces ni siquiera los veo".

Realista

"¿Si me gusta mi vida? Hay cosas que cambiaría, pero en general estoy bastante satisfecha. En nuestra mano hay mucho más poder de cambio del que nosotros creemos. Somos más conformistas de lo que deberíamos y podríamos conseguir muchísimas más cosas si nos lo curráramos lo suficiente. Hay gente que tiene todo lo que nosotros podríamos querer, pero si te das cuenta, se matan en el gimnasio todos los días de su vida o a trabajar o han sacrificado tanto… Hay mucho factor suerte, de dónde nazcas, pero también depende del nivel de sacrificio que uno esté dispuesto a tener en su vida".