Si tienes mucho pecho ¡necesitas un bikini Freya!

¿Conoces esta firma? Pues si tienes curvas, te interesa: porque sus colecciones de baño (y también de lencería y deporte) combinan las últimas tendencias con una sujeción perfecta.

Woman.es para Freya

Con la temporada de playa y piscina a la vuelta de la esquina, nos encontramos como cada año ante el desafío de encontrar el bikini perfecto. Y entendemos por perfecto aquel que nos sienta bien, que favorece a nuestro cuerpo realzando sus puntos fuertes y que, además, sea bonito y a la última: esto, para apasionadas de la moda como nosotras, es imprescindible. Sin embargo, si tienes el pecho grande ya sabrás que en lo que a moda de baño se refiere, encontrar un diseño cómodo, con la sujeción necesaria y que incorpore las últimas tendencias, es el más difícil todavía. ¡Pero eso era antes! Porque ahora hemos descubierto Freya, la firma que crea colecciones de baño de tendencia con una sujeción perfecta, concebidas para pechos grandes con espaldas pequeñas: de la copa B hasta la K.

Freya propone también una bonita lencería y ropa de deporte que interesa tener muy en cuenta porque además de bienestar aportan una sujeción irreprochable. Pero, de momento, nos hemos enamorado de sus bikinis. Estos son nuestros favoritos:

Cala Fiesta

¿Por qué elegir un solo print si puedes tener dos? El mix de estampados étnico y animal es una de las tendencias indiscutibles de esta primavera/verano y si viene realzado por una paleta de colores tan chulos (azules agua, amarillos y rosas sorbete…) te convertirá, indiscutiblemente, en la reina de la tumbona (y de Instagram).

Tahiti Nights

El amor por los estampados tropicales lujosos continúa esta temporada, eso sí, actualizada con una mezcla de hojas de palmera y estampado botánico en tonos híper reales. Tienes varios diseños y patrones a elegir, incluido el clásico top de triángulo sin aros pero con toda la sujeción que necesitas… ¡Un sueño hecho realidad para las chicas con mucho pecho!

Wild Daisy

El negro el fondo ideal para lucir este estampado floral abstracto realizado a mano en una paleta de vivos colores: amarillo, azul, rosa y naranja. ¡Nos gusta el contraste! Además de bikinis y bañadores con diferentes formas, la colección se completa con un mono cruzado con pantalón short y mangas globo. ¡Más favorecedor imposible!

Gemini Palms

Entre nuestros favoritos no podía faltar un clásico que se reinventa cada verano: el black&white disponible en diferentes versiones para que elijas la que más te favorezca: top bandeau con tirantes de quita y pon, triángulo, halter, braguita de cintura alta o con cintas laterales… Y además son reversibles: dos looks por el precio de uno. ¡Pruébatelos y no tendrás que seguir buscando!