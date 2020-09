Con el objetivo de conectar público y creadores, el proyecto Madrid es Moda ha unido a ACME y Es Fascinante. Hablamos con sus artífices de una alianza española sin precedentes... y les sacamos las piezas que están en su lista de la compra.

Laura García del Río | Woman.es

En los headquarters de Es Fascinante en Madrid, en el número 22 de la calle Conde de Aranda, Margarita Ruyra de Andrade y Valentina Suárez-Zuloaga, madre e hija y CEO y cofundadora de la plataforma, respectivamente, están enfrascadas en la búsqueda del look perfecto, inspeccionando una decena de burros cargados con prendas de las colecciones de este otoño-invierno de diseñadores españoles. Percha tras percha van saliendo joyas: Leandro Cano, Juan Vidal, Moisés Nieto, Mans... «Me fascinan los jerséis oversize de María Lafuente, las joyas de Helena Rohner y los vestidazos de Juanjo Oliva. Todos», nos dice Valentina. En eso, hay consenso. «Quedan espectaculares», afirma Margarita mientras se prueba un diseño del madrileño de color rojo con capa y largo hasta los pies. Aunque para la foto termine por decidirse por un pantalón negro con los bolsillos por fuera que dibuja una silueta interesante. «No tenemos nada que envidiar a las marcas extranjeras», defienden. «Creo que hay un conocimiento global de calidad ligado al sello “Made in Spain”. Lo que no hay, y aún hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, es un conocimiento de marca. España es mucho más que los grandes grupos de fast fashion que nos han hecho famosos mundialmente, y nosotros tenemos como objetivo poner en valor esa otra cara de la moneda», explica Valentina.

Ese propósito común es lo que ha gestado la sinergia de la plataforma –y decimos plataforma porque no es solo una web de venta, sino un generador de contenido dedicado por completo a promover el talento creativo de nuestro país– con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) dentro del marco de Madrid es Moda, un proyecto que desde 2015 y en paralelo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ambos bajo el paraguas de la iniciativa Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento, busca apoyar la moda patria de autor. En esta edición, que tendrá lugar del 7 al 13 de septiembre, mientras en Ifema se presentan las colecciones de primavera-verano 2021, además de experiencias exclusivas y eventos con aforo limitado que conectarán como nunca antes el universo del creador con el cliente final, permitiendo a los diseñadores mostrar sus creaciones de otoño-invierno 2020/21 directamente al público, se pondrá en marcha un proyecto pionero de venta online en la web de Es Fascinante: por primera vez en un solo portal se podrán adquirir las colecciones de esta temporada, además de una selección de piezas emblemáticas disponibles hasta noviembre, de las firmas participantes en el proyecto. Y la lista es larga: Angel Schlesser, Teresa Helbig, Pertegaz, Ernesto Naranjo, Roberto Torretta, Oteyza y 44 Studio son algunos de los treinta nombres que la forman.

«Aunque llevamos cinco años organizando Madrid es Moda en el centro de la capital para potenciar la presencia de la moda de autor durante la MBFWM, para esta edición tuvimos claro que nos teníamos que centrar en llegar al comprador final y decirle: “Nuestra moda, por su diseño y calidad, tanto a nivel de materiales como de confección, es extraordinaria. Acércate a ella y vístela”.», nos cuenta Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, que estos días trabaja mano a mano con Margarita y Valentina. «Nosotros somos “facilitadores”, “intermediarios” entre las marcas que luchan cada día por la moda española y el cliente que busca comprar diseños que le fascinan. Es clave hoy y siempre, pero ahora más que nunca, apoyar a nuestro talento local», explican las empresarias. «La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa una situación insostenible para la moda de autor y las marcas de diseño independiente. La facturación de estas empresas cayó un 90 % durante el confinamiento. Teníamos que buscar la forma de acercar esa moda al consumidor y mostrarle sus grandes valores», dice Bueno al otro lado de la línea. Se refiere al componente creativo, pero también, y sobre todo, a «la producción en cercanía y el mantenimiento del tejido laboral local; la confección exquisita, la incorporación de artesanías tradicionales llevadas al siglo XXI, las producciones cortas que evitan acumular stock y, por tanto, generar residuos; la calidad de los materiales y la consiguiente perdurabilidad; el diseño que pervive más allá de las temporadas». No es poco. «Hay que desterrar complejos de inferioridad y ser muy asertivos. No tener grandes grupos de inversión detrás no quita un ápice de valor al trabajo de las firmas de autor españolas», reivindica la periodista.

La premisa de la moda slow es la percha y el caballo de batalla de ambos proyectos, Es Fascinante y Madrid es Moda. Este último, miembro activo de #RewiringFashion, un movimiento global instigado por Business of Fashion para replantear la forma en la que la industria textil podría –y debería– funcionar: de unos sistemas de producción más responsables y sostenibles a un calendario de desfiles y venta en sintonía con el mercado. «La moda de autor española ha sido siempre lenta, es su ADN. Esos valores siempre han estado ahí. El término slow llegó después», dice Bueno. Reivindicar con más audacia el papel de nuestra industria en este “recableado” es pertinente. «Estos son tiempos de consumir piezas que emocionen, que despierten sentimientos, que tengan un discurso coherente y comprometido». Y eso es nuestra moda.

Al caso, la lista de la compra de Valentina y Margarita, que han elegido para nosotros las 14 piezas a as que han echado ojo de entre todas las que estarán a la venta en Es Fascinante como parte del proyecto Madrid es Moda.