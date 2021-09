Adelántate al otoño con las 10 piezas claves que necesitas ya en tu armario

Fichamos lo último de LOLA CASADEMUNT y seleccionamos las diez prendas que se convertirán en tus favoritas para la próxima temporada.

Woman.es para Lola Casademunt

Ya se está acabando el verano, hemos exprimido la playa y las prendas ligeras y va apeteciendo estrenar lo nuevo. Las tiendas se van renovando con lo que se llevará la próxima temporada y no podemos esperar para repasarlo todo. Punto fino, faldas y vestidos con largo maxi, logomanía, animal print y colores como el naranja y el fucsia vienen pegando muy fuerte. Todas estas tendencias, y algunas más, están presentes en The Wild Life, la colección otoño-invierno 2021 de LOLA CASADEMUNT. La firma, fiel a su espíritu 100% glamouroso, propone looks funcionales que nos sirven para vestir durante el día o por la noche, con un estilo casual y atrevido a la vez. Prendas en tricot con mezcla de viscosa y lana, en color block y rayas, para aportar calidez al pre-invierno, piezas de exterior como los abrigos acolchados, chaquetas desmontables y chalecos de pelo... Y, nuestro favorito: un maxi trench desmontable con el forro extraible para conseguir una pieza de lo más versátil que te protege tanto de los días más frescos del otoño como de los fríos del inicio del invierno. Sin olvidar los clásicos, por supuesto, como el traje icónico, denim negro y azul, camisas de popelín y vestidos fluidos.

En Woman nos encanta ir un paso por delante y por eso hemos seleccionado, de entre lo más nuevo de LOLA CASADEMUNT, diez prendas y accesorios que debes incorporar ya para que tu fondo de armario de otoño sea perfecto. Mira, mira...

Embajadora de excepción

La marca ha querido contar con la top Nieves Álvarez como imagen para su campaña Call me Lola para Otoño/Invierno 2021-2022, en la que destaca el ánimal print, las botas XXL, las prendas de pelo y los maxi vestidos de flores. La modelo sella así una alianza con LOLA CASADEMUNT, firma a la que ya representó el pasado abril en el que fue su primer desfile en la MFW, con la colección para Otoño/Invierno 2021-2022 titulada Chelsea y en la que mostró las prendas de su línea premium LOLA CASADEMUNT BY MAITE.

Sobre LOLA CASADEMUNT

Con más de 40 años de historia en el mundo de la moda, la firma LOLA CASADEMUNT es sinónimo del buen hacer que pasa de generación en generación. Actualmente Maite Casademunt es su directora creativa y con sus colecciones renueva la herencia y el original estilo de la firma que fundó su madre en 1981, llevando las tendencias actuales y adaptándolas de forma genuina en una mezcla de creatividad y elegancia identificativa que hacen de la marca un imprescindible en los armarios de las mujeres más chic del país.