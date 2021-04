50 aniversario de 'Porque nosotras lo valemos' y un look ganador

El archifamoso eslogan de L’Oréal Paris conmemora su 50 aniversario y nos unimos a la celebración eligiendo el look ganador del reality show 'Lo Real del Maquillaje'. Mira, mira...

Woman.es para L'Oréal Paris

Mucho más que un eslogan, una misión inspiradora que ha dado la vuelta al mundo. 'Porque nosotras lo valemos' es el grito al empoderamiento de L’Oréal Paris que ha sido traducido a 40 idiomas y que ha unido a mujeres de todo el mundo. Y es que esta frase, creada en 1971, resalta la confianza en nosotras mismas y sigue vigente hoy más que nunca. Porque sentirse y verse bien afecta a la autoestima. Y en ello tienen un papel fundamental el cuidado de la piel, el cabello y el maquillaje.

En Woman, celebramos el 50 aniversario de L’Oréal Paris uniéndonos al reality show “Lo Real del Maquillaje”, que se puede ver en el canal de YouTube de la marca. En él, 3 maquilladores han creado en exclusiva 3 looks con productos icónicos de la firma para celebrar su aniversario. En el último capítulo, que te ofrecemos a continuación, podrás ver el proceso de creación de los looks en directo. El jurado compuesto por Juan Carlos Mesa, diseñador de Ángel Schlesser –último Premio L’Oréal Paris a la mejor colección– y Woman MF elige el ganador. ¿El premio? Convertirse en protagonista del editorial de belleza de abril de nuestra revista, que podrás ver en kioscos a partir del próximo día 20 de marzo. And the winner is...

Look ganador: Un toque de brillo

Sandra deslumbró en manos de Érika Sánchez, que se convirtió en la ganadora del nuevo capítulo del reality del canal de YouTube de L’Oréal Paris, “Lo Real del Maquillaje”. Una buena hidratación es clave para que la piel refleje naturalidad y luminosidad. En el look se jugó con un maquillaje que potencia la mirada, en tonalidades doradas y con la máscara de pestañas Paradise, un must have en cualquier neceser. ¡Un look muy power!

Descubre en esta vídeo cómo los maquilladores de L’Oréal Paris crearon los tres looks en el último capítulo de este beauty reality:

Ficha los productos estrella con los que la make up artist Érika Sánchez creó el look ganador del reality 'Lo real de la pasarela'.