Womenalia Inspiration Day by Woman: ¿Eres emprendedora? Conoce los tres secretos para triunfar

Quien pretenda iniciar un nuevo proyecto profesional debe tener muy presentes tres conceptos clave: sostenibilidad, tecnología y creatividad. Varios expertos te explican por qué.

Carlos A. Mendía | Woman.es

Iniciar una nueva etapa profesional puede dar vértigo y generar dudas: ¿tengo una buena estrategia? ¿Cuento con las habilidades necesarias? ¿Lo que voy a emprender tiene futuro? Los empresarios y directivos que han participado en la segunda y última jornada del Womenalia Inspiration Day by Woman, el evento más importante de Europa dedicado a la mujer profesional, han aportado algunas claves para saber cómo contestar a esas preguntas.

Tres ideas pueden resumir sus intervenciones: sostenibilidad, tecnología y creatividad. María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, la plataforma que ha organizado este evento en colaboración con Prensa Ibérica, Grupo Zeta y la revista Woman, fue la conductora, como el día anterior, de una jornada que comenzó señalando el cuidado del planeta como eje fundamental de cualquier estrategia empresarial.

Puede parecer un propósito alejado de un pequeño proyecto de negocio y, sin embargo, sin ese compromiso probablemente no tendrá viabilidad. Varias directivas de diferentes sectores de la economía coincidieron en ese objetivo. Macarena Gutiérrez, directora general financiera de Atlantic Copper, apuntó que los retos ecológicos y climáticos han dejado de ser responsabilidad solo de los gobiernos para ser asumidos en gran medida por las empresas.

Es cierto que son las grandes compañías las que deben ejercer un efecto tractor sobre las pequeñas, pero son estas las que tienen una repercusión más inmediata sumando pequeños gestos que van a ser valorados por los clientes. “Las pymes y los autónomos deben entender que tienen que hacer suyos los objetivos de sostenibilidad porque el mercado ya se lo exige —afirmó Elena Fernández-Rodríguez, subdirectora de Relaciones Internacionales, RSC y Sostenibilidad de Correos—. Bajas emisiones, movilidad sostenible o generar el mínimo residuo son valores que pueden diferenciarte de un competidor”.

Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de P&G España, está convencida de que cualquier empresa debe tener como primer propósito mejorar la vida de los demás y eso ya no es posible sin asumir que la economía debe ser circular (reutilizar, reparar, reciclar). Mónica Deza, miembro del consejo de administración de AXA Seguros, completaba esa idea con cuatro palabras: proteger (el medioambiente), promover (iniciativas verdes), prevenir (efectos nocivos) y premiar (por parte de las administraciones y de los consumidores la consecución de objetivos sostenibles).

Incluso es probable que también hacer propios esos valores influya a la hora de acceder a la financiación, como señaló Alicia Muñoz, vicesecretaria del Consejo Santander España: “Los bancos tenemos una responsabilidad movilizando recursos financieros dirigidos a la transformación verde”. Por tanto, la sostenibilidad no solo debe formar parte de cualquier proyecto empresarial sino que, de hecho, es un campo de negocio en el que desarrollar iniciativas y que genera nuevos empleos.

Un dato sirvió de introducción para las intervenciones de otros expertos en empleabilidad: el 65% de las profesiones del futuro todavía no existen. La gran mayoría estarán relacionadas con la transformación digital, como explicó Lucila Ballarino, Chief Digital Officer de Fundación Telefónica: “Miles de ofertas relacionadas con el mundo tecnológico no se cubren porque la gente no sabe exactamente lo que se demanda y cómo prepararse para ello. Por eso hemos desarrollado un orientador profesional virtual que te recomienda en qué perfil profesional digital podrías aplicar tus habilidades, por ejemplo, como filólogo, periodista o psicólogo”.

La innovación en cualquier entorno laboral requiere de una formación continuada. También en el campo, donde la tecnología es igualmente protagonista en la logística y el contacto directo con el cliente. “La brecha digital es uno de los principales obstáculos para las mujeres que generan autoempleo en zonas rurales y para muchas que deciden cambiar de vida huyendo de las grandes ciudades y emprendiendo negocios sostenibles que a menudo no tienen que ver con su formación”, comentaba Teresa López, presidente de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).

Las administraciones deben asumir la responsabilidad de fomentar esa formación y de ofrecer herramientas que faciliten la puesta en marcha de nuevos proyectos. Así lo cree, y en ello trabaja, Ángel Niño, concejal del área delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Madrid: “Sin adaptación a lo digital, no hay futuro. Por eso, hemos creado el programa Madrid Emprende para ayudar a desarrollar ideas, adaptándolas a lo que requiere el mercado y buscando inversión para las más prometedoras”.

La tecnología parece que lo acapara todo. Sin embargo, sirve de poco si no es para apoyar buenas ideas, es decir, sin creatividad. Ana Iglesias, fundadora de Dos Primeras y ganadora de Masterchef; Daniela Rodríguez, directora general de Soy Olivia, promotora de influencers, y el chef Juan Llorca son ejemplos de ello. Los tres han hecho de las redes sociales un vehículo para aportar contenidos que son consumidos por miles de personas. Pero los tres previenen a los futuros influencers sobre su labor: se trata de saber comunicar, de formar o entretener, no de buscar una notoriedad vacía.

A todo lo expuesto, las emprendedoras deberían añadir otro elemento esencial en su aventura: la superación. De ello conversaron dos mujeres que conocen muy bien lo que eso significa, la atleta Ana Peleteiro y la medallista olímpica Lydia Valentín: “La competencia te ayuda a superarte cada día, a no conformarte, a marcarte objetivos que debes alcanzar para llegar al éxito”, decía Valentín. “Creer en ti misma te ayuda a trabajar con presión y a sacrificarte lo que haga falta para hacer realidad tu sueño”, añadía Peleteiro.

El Womenalia Inspiration Day by Woman solo podía cerrarse con un mensaje inspirador. El escritor y conferenciante Alex Rovira utilizó el ejemplo de otras mujeres para animar a las emprendedoras a cambiar su futuro. Ejemplo como el de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que atendiendo a enfermos terminales entendió que no hay que dejar nada pendiente en esta vida, tampoco los sueños. Ejemplo como el de Pearl S. Book, premio Nobel de Literatura, que animaba a confiar en el propio talento y que creía que la excelencia es el secreto para disfrutar del trabajo. O el de Helen Keller, conferenciante y escritora, ciega y sorda de nacimiento, quien aseguraba que había que hacer del cambio y las dificultades una oportunidad.

Alcanzar el éxito no siempre está en nuestras manos, pero perseverar sí.

