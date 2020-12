Lo más visto en Youtube en 2020 (y lo que revela esa lista de nosotros)

El año 2020 no ha sido el mejor para muchos. Lo que sentimos o a qué nos dedicamos ha dejado rastro en YouTube.

Se acerca el fin de 2020 y, con él, llegan esas recopilaciones de lo mejor del año que tanto nos gustan. Por ejemplo, ya sabemos qué villancicos elegiremos para celebrar las Navidades e, incluso, qué canciones son las que más hemos escuchado en los últimos meses en Spotify.

Ahora llega el turno a a la lista de los vídeos de YouTube que más hemos consumido (y en ciertos casos, devorado), que además de indicarnos qué contenidos fueron los más exitosos en la que es una de las plataformas de vídeos gratuitos más populares del mundo, nos da pistas sobre qué ha llamado nuestra atención en el último año, qué tendencias han primado, cómo utilizamos el tiempo, qué pensamos y cómo vivimos.

Para empezar, en el capítulo musical, uno de los puntales de esta web (aunque no el único), además de los vídeos estrenados este año como 'Si tú la quieres' de David Bisbal y Aitana (70 millones visitas), o 'Agua' de J Balvin y Tainy que lideran la lista de clips (y que confirman que, a la hora de la verdad, preferimos la música cantada en nuestro idioma), se ha colado un tema con varias décadas a sus espaldas. Se trata de 'Resistiré", el tema originalmente del Dúo Dinámico que se erigió en himno del confinamiento más estricto y en un recuerdo de días en los que nuestra vida social se reducía a asomarse a la ventana o al balcón a las 20.00 horas para compartir un aplauso con los vecinos.

Sin embargo, no es la versión original de 'Resistiré' el más reproducido, sino el interpretado para la ocasión por varios artistas, entre ellos Pastora Soler, Rozalén, Amaral, Conchita o Álex Ubago, unidos por el encierro. Sí, este que se acerca a los 49 millones de visualizaciones.

En cuanto a otras temáticas, el listado desvela tendencias y referentes. Por ejemplo, ocupa el primer puesto una entrega de 'La Resistencia', el espacio que ya convirtió en 2019 a su conductor, David Broncano, y a su formato escacharrante de preguntas descarriadas en reyes de la tele millennial. Por cierto, la entrevista de 'La Resistencia' que encabeza el ranking, con casi ocho millones de visualizaciones, es la realizada al youtuber agrario de 13 años Miquel Montoro, un adolescente divertidísimo que provoca 'likes'' por donde pasa.

Precisamente, Miquel Montoro protagoniza otro de los vídeos de esta lista, publicado por Esttik (el de 'Me como los pilotes de Miquel Montoro en tiempo récord, que para quien no lo sepa se refiere a albóndigas).

El humor es, sin duda, una de las constantes de muchos de los vídeos más visitados, como demuestra la presencia de memes, anécdotas de famosos (el vídeo 'Alberto Chicote alucina con el tamaño del cachopo: "La virgen santa", está en el quinto puesto).

La pandemia también ha disparado, además de nuestro consumo de vídeos en general (algo de lo que YouTube da testimonio), aquellos dedicados a fitness y cuidado físico (de estos, triunfó especialmente la rutina cardio quemagrasa de 'Siéntete joven').

Nuestras crecientes horas en la cocina también han dejado rastro en YouTube: otro de los vídeos más vistos es uno que enseña a preparar pan en casa y se titula: "No compro más pan":

Otra curiosidad: las imágenes de aquel hombre que se fabrica una casa, de la nada y solo ayudado por un bastón punzante mientras suena una música acelerada. ¡Hipnotizante!

Mira las listas completas:

VÍDEOS MUSICALES MÁS VISTOS EN 2020 EN YOUTUBE.

1. David Bisbal, Aitana - 'Si Tú La Quieres'

2. Tainy, J. Balvin - 'Agua' (Music From "Sponge On The Run" Movie)

3. Rauw Alejandro & Camilo - 'Tattoo Remix' (Video Oficial)

4. 'Resistiré 2020' '- Video Oficial

5. Maluma - 'Hawái' (Official Video)

6. Ozuna - 'Caramelo' (Video Oficial)

7. Prince Royce - 'Carita de Inocente' (Remix - Audio) ft. Myke Towers

8. Myke Towers - 'Diosa' (Video Oficial)

9. Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap - MAMICHULA

10. Jhay Cortez, Anuel AA, J. Balvin - 'Medusa'

LOS 10 vídeos más vistos en YouTube España de otras temáticas:

1. La Resistencia en Movistar+: LA RESISTENCIA - Entrevista a Miquel Montoro | Parte 1 | #LaResistencia 30.01.2020

2. Mr. Tfue: 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House

3. Auron Play: REACCIONANDO A MIS MEMES #5

4. laSexta: Alberto Chicote alucina con el tamaño del cachopo: "¡La virgen santa!"

5. Esttik: ME COMO los PILOTES de MIQUEL MONTORO en TIEMPO RÉCORD (50 PILOTES en 5 MINUTOS)

6. Cirque du Soleil: 60-MINUTE SPECIAL #1 | Cirque du Soleil | KURIOS – Cabinet of Curiosities, ‘’O’’ and LUZIA

7. Sientete Joven: QUEMA GRASA 🔥 en 30 MINUTOS con este CARDIO SUPER DIVERTIDO 💃🏼

8. TheGrefg: C A L V O

9. Ibai: Vuelve el mejor entrenador del planeta para ayudarte con la selectividad en 2020

10. Gustoso.TV: ¡No compro más pan! La preparo 2 veces a la semana. | Gustoso.tv