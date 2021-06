Experta en romper muros, techos de cristal y otras barreras que se interponen para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la empresa, Silvia Roldán es la primera mujer en liderar una empresa centenaria y nos cuenta su experiencia a través de los micrófonos Blue Microphones de Logitech.

En un siglo es la primera vez que sus mandos se ponen en manos de una mujer. Se llama Silvia Roldán y es la Consejera Delegada de Metro de Madrid. Silvia manda en un mundo de hombres. “El primer día que me senté con el consejo de dirección les pedí que se preguntaran por qué las cosas debían seguirse haciendo como hacía un siglo. Les pedí que se hicieran preguntas y les informé de que mi misión era mostrar otras maneras de sacar las cosas adelante”. En una de las primeras reuniones con el Comité de Empresa, una de las delegadas le expresó su satisfacción de que hubieran nombrado a una mujer en su puesto. “Creo que entre las mujeres negociamos mejor y encontramos buenas soluciones”, le dijo.

“Aquello me marcó muchísimo”, cuenta nuestra invitada. Silvia reconoce que no fue una niña que jugaba con muñecas. “Lo mío era andar con cacharros, montar y desmontar cosas”. Su padre la llamaba Cacharrita. Una vez le regaló uno de los primeros videojuegos, aquel que era un juego de tenis, y cuando se estropeó Silvia lo desmontó, sacó todos los cables y encontró en que no funcionaba. Desde entonces ya apuntaba su gusto por la técnica. Estudió Ingeniería industrial en una clase donde solo había un 25% de chicas. Dale al play para conocer la historia de la primera mujer que está a los mandos del Metro de Madrid.

