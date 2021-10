Candace Bushnell, que escribió el libro de 'Sex and the city' en el que se basa la serie, es crítica con la ficción y con Carrie Bardshaw, el alter ego que creó hace casi 25 años.

Clara Hernández

Se podría decir que Candace Bushnell, la autora que creó hace cinco lustros el best-seller 'Sexo en Nueva York' ('Sex and the city') que inspiró la serie del mismo nombre, es feminista, de acuerdo con las declaraciones que ha proporcionado en distintas entrevistas entrevistas o con libros como 'Rules for being a girl' ('Las reglas para ser una chica'), una de sus últimas obras que escribió inspirada en el #MeToo y donde se reprueban abiertamente algunos comportamientos masculinos (por ejemplo, cuando un profesor trata de besar a una de sus alumnas adolescentes, como ocurrió a la propia Candace Bushnell cuando esta era estudiante). Sin embargo, eso no significa que 'Sexo en Nueva York' sea feminista, como ha afirmado la propia escritora y guionista en una entrevista que ha concedido a The New York Post y donde se muestra en paz con aquel legado millonario pero, también, crítica.

"No veo la serie 'Sexo en Nueva York' de la misma manera que los demás. No analizo cada detalle. Es una gran serie, muy divertida, pero hay fans que es como si la serie les guiara de verdad", explica al diario antes de subrayar que "terminar con Mr. Big no debería ser el objetivo".

"La realidad es que la búsqueda de un hombre quizá no sea la mejor opción económica a largo plazo. Los hombres pueden ser muy peligrosos para las mujeres de muchas maneras diferentes. Nunca hablamos de esto pero es algo en lo que las mujeres deben pensar: Puedes hacer mucho menos... cuando tienes que depender de un hombre", indicó a The Post antes de subrayar, sobre su obra más conocida que "la ficción y el mensaje no era muy feministas al final".

Sin embargo, no hay que echarse las manos a la cabeza por eso, añade. Para empezar, la serie se escribió tiempo atrás, en 1997. Y, además, "eso es la televisión". "Es entretenimiento. Por eso la gente no debería basar su vida en una serie".

Tampoco le extraña que HBO haya decidido recuperar a esas amigas para crear una secuela. "HBO va a ganar dinero con ella. Van a explotarla todo lo que puedan. Lo hicieron con 'Gossip Girl', si no lo hicieran con 'Sexo en Nueva York' sería extraño".

Mientras, millones de fans viven pendientes de las nuevas imágenes que, poco a poco, se van dando a conocer de 'And just like that', la secuela de aquella ficción, que recuperará, previsiblemente, algunos de los vaivenes que protagonizaron la vida sentimental de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) con aquel Mr. Big (Chris North). ¡Y los nervios son máximos!