El miércoles 20 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 horas, se celebra el evento online para la mujer profesional organizado por Woman, Womenalia y Prensa Ibérica. A lo largo de la jornada, que se transmitirá en ‘streaming’, ponenetes de prestigio de diferentes ámbitos debatirán sobre innovación, sostenibilidad, ciberseguridad…

Woman.es

Transformación es la palabra que define el presente. El contexto actual exige nuevas perspectivas innovadoras que den respuesta a algunos de los desafíos más importantes de las últimas décadas: la revolución digital, la de la sostenibilidad, el gran reto social por la igualdad a todos los niveles… eWoman Business es un espacio en el que aprender, aportar, dejar fluir las ideas y en la próxima cita del 20 de octubre (de 10.00 a 14.00 h) hará un recorrido por los principales temas vinculados al papel de la mujer y su liderazgo para lograr una sociedad más igualitaria y competitiva.

eWoman Business estará conducido por la periodista Silvia Tomás y cuenta con el patrocinio de Madrid Emprende, Correos, EY España, Mastercard, Naturgy, Hiscox, Armani Beauty y Toyota. A lo largo de toda la jornada y en diversas ponencias y mesas redondas se abordarán temas como el papel de la mujer en la empresa, transformación y economía, sostenibilidad y energía, tecnología y ciberseguridad, digitalización, emprendimiento, salud y deporte.

Ponentes de prestigio

Se trata de un evento online para la mujer profesional, que aúna mesas redondas, ponencias magistrales y coloquios, que representa un punto de encuentro de prestigiosos ponentes. Cada bloque contará con profesionales que son un referente en su sector. Entre otros, Marta Echarri, Directora General en España y Portugal de Banco N26, y Kike Sarasola, Presidente y fundador de Room Mate Group, debatirán sobre los pilares de una economía más solidaria, sostenible, equitativa e inclusiva. Pepe Bogas (Consejero delegado Endesa), Natalia Latorre (Presidenta de Shell), Lara de Mesa (Global Head of Responsible Banking/ESG at Santander) y Susana Rubio (Directora de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard Iberia) hablarán sobre sostenibilidad y el papel de España en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, Azucena Hernández (CEO de Eurocybcar y CEO de Grupo Cybentia), Natalia Rodríguez (ingeniera de telecomunicación especializada en IA, fundadora y CEO de Saturno Labs) Montserrat Peidró (Directora general de Also Cloud España) y Nerea de la Fuente ( Directora de Suscripción Técnica de Hiscox), desgranarán los riesgos de un mundo cada vez más tencológico y las claves para encontrar un equilibrio entre tecnología y seguridad. La misión de eWoman Business es llegar a todas aquellas personas que quieren alcanzar sus objetivos profesionales y proporcionar las herramientas necesarias para conseguir esas metas.