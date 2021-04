La diseñadora Rejina Pyo se inspira en la fuerza, el poder y la creatividad de la mujer para crear una colección en colaboración con & Other Stories con la que lucirás cómoda y perfecta esta primavera.

Es todo un ejemplo a seguir. Rejina Pyo, la diseñadora coreana estrella de la escena de la moda de Londres y conocida por sus colores llamativos y siluetas fuertes y favorecedoras, se propone hacernos brillar esta primavera de la mano de & Other Stories. Una colección de edición limitada inspirada en la fuerza, el empoderamiento y la creatividad de las mujeres, así como la capacidad de superarse a sí misma. Con esto, la diseñadora nos demuestra que todo con esfuerzo y pasión se consigue. ¡Los sueños se cumplen!

La joven diseñadora nacida en Seúl, Corea del Sur, se mudó a Londres en 2008 con un único objetivo: convertirse en una gran diseñadora de moda. Allí se graduó en el prestigioso programa MA Fashion Design en Central Saint Martins en 2011. Después de trabajar con Roksanda Ilincic y Christopher Raeburn, y lanzar su etiqueta epónima, ahora se embarca junto a & Other Stories en un nuevo proyecto que te hará comprender por qué adoras tanto el entretiempo.

Una colección primaveral donde prevalece y resalta la personalidad de cada una, inspirada en la fuerza, creatividad de las mujeres todoterreno, así como el empoderamiento de la mujer. Prendas versátiles y fáciles de usar que corroboran que la comodidad de un traje y la elegancia de un vestido exclusivo, es posible.

"Con la colaboración, quería crear una colección accesible y versátil, pero lo más importante, crearla a partir de una combinación de materiales premium duraderos y de origen sostenible. Tenía en mente a la mujer ocupada, siempre en movimiento del trabajo al ocio, del día a la noche, y quería ofrecer una selección de diseños inspirados en las piezas de la firma Rejina Pyo. También estaba interesada en incluir a mujeres que encuentro inspiradoras en la campaña: Lotta Klemmings, la única buceadora de ostras de Suecia; Brittany Asch, una increíble florista de Los Ángeles; y Poppy Okotcha, una cultivadora y recolectora en el Reino Unido. Juntas, expresan la fuerza, la pasión y la conexión con la naturaleza con la que me relaciono", dice Rejina Pyo.

A base de materiales de calidad y sostenibles como el algodón orgánico, la diseñadora ha creado junto a & Other Stories una colección de básicos de armario que estarás deseando tener esta primavera.

"Rejina Pyo tiene este maravilloso sentido del color y la textura con el que juega creando combinaciones inesperadas, pero siempre es atemporal, versátil y, lo más importante, se puede usar en muchas situaciones diferentes. Se puede apreciar todo el esfuerzo y el trabajo duro que hay detrás de cada pieza de la colaboración, que esperamos que la mujer de & Other Stories aprecie y use durante mucho tiempo", dice Rocky af Ekenstam Brennicke, Directora de marca y Creativa en & Other Stories.