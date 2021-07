A los 7 años, Rayssa Leal, actual medallista olímpica en Tokyo 2020, se volvió viral con su monopatín, al ser grabada con un vestido de princesa haciendo piruetas en las calles. Hoy, con ta solo 13 años ya tiene una medalla olímpica.

Woman. es | Nuria Roca

Rayssa Leal, de 13 años, subió al podio para colgarse la medalla de plata durante el primer evento de patinaje callejero femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio. Leal figura ahora en la lista de los medallistas más jóvenes de Toklio junto con las japonesas Momiji Nishiya, de 13 años y medalla el oro y Funa Nakayama, de 16, medalla de bronce.

Pero para muchos, Leal ya era conocida a través de la redes sociales cuando en 2015 se hizo viral un vídeo en el que una niña (perdón, una princesa con alas) de siete años resbalaba y caía al suelo con un monopatín demasiado grande para su edad.

En el video, Leal se empeñaba superar unas escaleras haciendo girar el monopatín en el aire. Nada espectacular, si no fuera porque la niña iba vestida como una princesa de hadas con un traje azul brillante, medias blancas y una alas que logran todo su esplendor cuando Leal consigue realizar la pirueta que se había propuesto. El video se hizo viral rápidamente, sobre todo, después de que la leyenda del skate, Tony Hawk, lo compartiera con sus fans (y por cierto lo ha vuelto hacer en sus stories).

"Me regalaron un monopatín cuando tenía seis años y comencé a patinar en casa", contó Leal en Dew Tour en 2020. "Mi padre tenía varios amigos patinadores y comencé a practicar con ellos en el calle, pero mi monopatín era demasiado grande para mí y todavía no tenía la fuerza suficientes en mis piernas. Practiqué mucho y lo conseguí".

A pesar de ser un ejemplo para muchas patinadoras adolescentes, Leal ha dicho que su objetivo es simplemente divertirse en el deporte. "Mi familia no me presiona para que siempre gane y sea la primera, me animan a hacer lo que me gusta, que es andar en patineta", dijo también a Dew Tour.