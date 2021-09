Podcast Woman Business. Zuriñe Martín, Logitech: “El reto, para esta generación, no es encontrar la información, sino cribarla”

Nuestra invitada de hoy se mueve como pez en el agua en el entorno digital: el marketing, el cuidado de la marca y la creación de comunidades online son su especialidad. Además, es la mejor embajadora de su empresa, una firma que se preocupa por visibilizar a las mujeres y que pone en el centro al usuario.

Zuriñe Martín es la directora de marketing para España y Portugal de Logitech, una empresa emblemática en el sector de los periféricos electrónicos, presente en casi todos los países del mundo y que cuenta con más de 9.000 empleados. Perfeccionista, buena comunicadora y curiosa, después de más de dos años en el puesto tiene claras las claves de su oficio: “Lo más importante es tener la empatía necesaria para entender al usuario y ponerlo en el centro. Esto no es nuevo, claro, pero ahora hay más herramientas para lograrlo”. Y para manejarlas, es necesario un conocimiento profundo del entorno digital: “Comprender cómo funcionan las redes sociales, saber qué es un meta, saber de SEO y SEM…”, enumera Martín. Pero al final, concluye, todo se reduce a “buenas herramientas, buen conocimiento del público y humildad: saber y saber que no lo sabes todo, porque la tecnología y el usuario están cambiando constantemente”.

Martín pertenece a una generación que vive ese cambio constante con naturalidad. “Los millennials nacimos en lo analógico, crecimos en un entorno digital y nos movemos en ello sin problema. La gran brecha con nuestros padres es que no nos asustan las nuevas tecnologías, nos zambullimos en ellas probando esto y lo otro para ver cómo funciona. Leemos más las instrucciones cuando montamos un mueble que cuando estrenamos un dispositivo”, ríe. Por eso, seguramente, conoce bien a sus usuarios. “El reto, para esta generación, es cribar la información, no encontrarla: hay muchísimas fuentes y necesitamos saber cuál es la fiable”.

Además, Martín sabe que la tecnología no solo cambia al usuario: también al trabajador: “Trabajo igual en todos los dispositivos: móvil, iPad, ordenador… El contenido es contenido, y la herramienta que utilices, lo de menos. Soy muy fan de las herramientas que están en la nube, y trabajo siempre en el drive, porque si necesito acceder a un documento o a un archivo, puedo hacerlo desde cualquier dispositivo”. El éxito profesional, para la generación millennial y en particular para Zuriñe, no se mide solo en términos económicos: “El dinero es fundamental, claro, pero para los millennials y los zeta pesan también otras cosas: que el trabajo suponga un reto y un aprendizaje, y que esté vinculado a nuestros objetivos y valores. Yo podría ser directora de marketing en otras empresas. Pero Logitech está intentando hacer un cambio muy fuerte que me interesa, y está conectada a valores importantes para mí, como la igualdad, el medio ambiente o el empoderamiento de ciertos colectivos”. En ese sentido, Martín está especialmente orgullosa de la proyección femenina que se fomenta en la compañía: “Sabemos que en el sector STEAM las mujeres escasean, seguramente por una cuestión histórica o de socialización. y Logitech potencia que estemos aquí, algo que hace también con otros colectivos que no han tenido buenas oportunidades hasta ahora. Es un orgullo formar parte de una empresa que pone el foco en estas cosas”. Las mujeres, desde luego, son fundamentales en el sector tecnológico, siempre en permanente cambio y con una presencia creciente del gaming (que cuenta ya con un 47% de usuarias). Pero, ¿qué nos traerá este sector en el futuro? “No lo sé, el mundo cambia muy rápido -asegura Zuriñe-. Pero creo que está claro que iremos a un modelo de trabajo híbrido, tanto en dispositivos como en espacios, y que necesitaremos productos que nos ayuden a trabajar desde cualquier lugar, que no supongan un freno”.

Para Martín, es fundamental trabajar en un entorno multigeneracional (“boomers, millennials, zetas… y lo que venga después”), y tiene claras las virtudes laborales de su generación: “Hemos aprendido de las malas prácticas de nuestros mayores. No vivimos para trabajar, ni trabajamos para vivir. Sabemos que hay periodos en los que hay que estar más enfocados y estresados, y también que no nos podemos dejar comer por ese estrés”. También tiene consejos para los más jóvenes, que empiezan a incorporarse al mercado laboral: “Lo primero, les recomiendo que se conozcan a sí mismos y que intenten potenciar sus virtudes y reconvertir sus defectos en virtudes. Y en segundo lugar, que tengan a la vez humildad y arrojo. Hay momentos en los que no puedes aportar nada y toca aprender, y otros en los que hay que tener el arranque necesario para levantar la mano, para preguntar y decir algo. La experiencia ayuda a reconocer esos momentos, pero me gustaría que supieran que no tienen que demostrar nada: si eres nuevo, eres nuevo. Di lo que piensas. Tu aporte es único porque tú lo eres”.