Podcast Woman Business: Teresa Campos, gerente de la Fundación Mutua Madrileña

Detectar y prevenir el acoso escolar es la prioridad de Teresa Campos, quien nos ofrece a través de los micrófonos Blue Microphones de Logitech en este episodio de Woman Business, las herramientas necesarias para proteger y ayudar a los niños que lo sufren.

Woman.es

La igualdad es un concepto que hay que traer aprendido de casa y del colegio. No se adquiere en los consejos de Administración ni en las juntas directivas. Al contrario, a esos espacios hay que llegar con ese concepto muy claro. De estas y otras cosas hablaremos en este episodio con Teresa Campos, directora de la Fundación Mutua Madrileña, una de las primeras instituciones en diseñar un programa específico de prevención del acoso escolar. En este capítulo de Woman Business se hablará de igualdad, respeto y de tener sólidos referentes femeninos para preparar a nuestros hijos para gestionar situaciones de acoso en el colegio.

La Fundación Madrileña que dirige Teresa Campos trabaja para detectar y prevenir el acoso escolar y sembrar esa primera semilla de igualdad entre los más jóvenes que luego les dará herramientas para triunfar en ambientes que, en ocasiones, no son los más diversos o igualitarios. “El principal problema que hemos detectado es que los niños no lo cuentan, incluso tardan hasta un año en decir que tienen problemas en el colegio, y los profesores también tardan en detectarlo porque el acoso no siempre se produce en el aula. Por eso los padres deben estar atentos a los cambios de conducta del niño: si come o duerme menos, si ha dejado de estudiar, si de repente, se ha quedado aislado y no sale con los amigos… hay muchos signos de que nuestro hijo no está pasando por un buen momento”, señala Campos.

Escucha"Teresa Campos, directora de la Fundación Mutua Madrileña" en Spreaker.

Puedes escucharla en Spotify, iVoox, Google y Amazon

En este episodio muy útil de Woman Business daremos herramientas para entender a los niños que sufren acoso y cómo ayudarles a superar ese momento. “Trabajamos con los niños para que cuando vean una situación de violencia en la clase, en el patio o incluso de ciberbulling, sean ellos los que se enfrenten al acosador, protejan a su compañero y no le dejen solo”, dice Teresa. Dale al play si quieres conocer qué hacer si sabes que tu hijo está siendo acosado. Una pista: La actitud debe ser conciliadora y no hay que ir al colegio a montar el escándalo. Nada perturbaría más a un niño acosado.

Este episodio ha sido grabado con el micrófono Yeti X Blue Microphone de Logitech, que se pueden adquirir en el siguiente link con todo los accesorios necesarios para crea un podcast de primerísima calidad.