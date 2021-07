Podcast Woman Business. Helena Guardans: “Quien sabe gestionar la rabieta de un niño sabe gestionar cualquier conflicto laboral”

Helena Guardans es uno de esos referentes femeninos que siempre buscamos para inspirarnos y educar a nuestras niñas en la cultura del esfuerzo y el crecimiento. En este episodio Helena nos inspira a través de los micrófonos Blue Microphones de Logitech.

En el episodio de hoy tenemos a una mujer sabia. Uno de esos referentes femeninos que siempre buscamos para inspirarnos y educar a nuestras niñas en la cultura del esfuerzo y el crecimiento. Helena Guardans fundó su propia empresa en 1994, pero antes hizo muchas cosas y bebió de muchas fuentes. Estudió en la Universidad de Nueva York y en ESADE, y hoy es consejera de varias empresas y presidenta de Webhelp.

Helena acaba de publicar un libro con un gran título: 'Todo lo que aprendí de mis hijos que no me enseñaron en las escuelas de negocio'. Para Helena tener hijos aporta a la vida laboral y empresarial “una perspectiva para distinguir lo importante de lo que no lo es tanto”. En su opinión no es tan difícil tener hijos y una vida profesional exitosa. Un jefe con hijos es más empático.

Según Helena el que sabe gestionar la rabieta de un niño sabe gestionar cualquier conflicto laboral. “A un hijo le preguntarías: qué te pasa? ¿Por qué te has enfadado? ¿Qué es lo que te molesta? Pues lo mismo con un adulto. En lugar de ir a sermonearle y a echarle la bronca hay que preguntarle antes qué le pasa y qué le molesta”.

Helena sostiene que aunque las cosas van cambiando lentamente la responsabilidad de los hijos recae sobre las madres. “Y los padres ayudan”. En este sentido nuestra invitada cree que las mujeres tenemos que hacer los deberes. “Cuando le pedimos a nuestra pareja que nos ayude tampoco lo dejamos que haga las cosas a su manera, le damos instrucciones, no lo empoderamos, es igual en la empresa cuando delegas si te metes mucho y no dejas hacer, no está avanzando nada". Dale al play para escuchar todo lo que Helena Guardans aprendió de sus hijos y nunca le enseñaron las escuelas de negocio.

