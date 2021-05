¿Qué consejo le podemos dar a los jóvenes que ven como las cifras de empleo les alejan del mercado laboral? ¿Qué está pasando en las empresas para pensar que una persona mayor de 50 años es una carga en lugar de un aliciente? Gloria Juste nos da las claves.

Gloria Juste, directora de proyectos de la fundación Endesa, cuenta con una larga trayectoria en el campo de la formación, el empleo, la educación, la familia y, algo muy importante últimamente tras tantos meses de teletrabajo, los horarios racionales. En este nuevo episodio del podcast Woman Business de la revista Woman, Gloria analiza los recientes datos del paro, con cifras bastante desalentadoras, que la experta intenta poner en contexto mientras anima a los oyentes a reinventarse y encontrar la fórmula para volver a empezar.

¿Qué consejo le podemos dar a los jóvenes que ven como las cifras de empleo les alejan del mercado laboral? El mensaje es claro. No deben rendirse, se deben seguir formando y preparando. Actualmente, gracias a la digitalización pueden acercarse a iniciativas y proyectos muy interesantes fuera y dentro de nuestro país. Es muy importante que mientras están en el camino hacia el empleo, estén activos porque la preparación es clave.

¿Qué está pasando en las empresas para pensar que una persona mayor de 50 años es una carga en lugar de un aliciente? Para Juste, lo que ocurre en esas empresas o con ese headhunter es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. “Empezamos a normalizar que alguien a partir de los 50 años se queda fuera del mercado laboral y lo tenemos que evitar. Son personas con valor y experiencia acumulada que no deberías prescindir.

¿Cuáles son las recomendaciones para una persona de 50 años que pierde su empleo? En España tenemos la mala costumbre de nacer, crecer, reproducirnos y morir en la misma empresa y esa mentalidad tiene que cambiar en uno mismo y en los reclutadores, asegura la directora de proyectos de la fundación Endesa. Nos encontramos a diario con personas que están buscando trabajo y que nunca se llegaron a imaginar que los podrían despedir. No estaban preparados y se quedan en un shock absoluto. A estos perfiles, Juste les recomienda mucha serenidad porque es difícil aceptar que ayer recibías 300 mensajes y no te entran cero. Gloria Juste no da las claves para reinventarnos, aprender a conocernos de nuevo, y descubrir donde está nuestro gap.

