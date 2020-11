'Pioneras': la serie que explica, entre otras cosas, por qué no conocemos a María de Castilla si llegó a reinar

Además, repasa las figuras de María Pita, Dolours Aleu o Carmen de Burgos, entre otras muchas.

Clara Hernández | Woman.es

Historia. Pero no de ficcionada, como en la famosísima 'The Crown', sino narrada en formato de documental, con la crudeza que da la realidad. Y un homenaje aquellas mujeres condenadas a estar en la sombra y a ser tachadas de secundarias (o ni eso) y que, en realidad, jugaron en primera línea. Este es el contenido de 'Pioneras', la nueva ficción de Movistar + que llega este jueves, 26 de noviembre, a la pantalla dispuesta a compensar invisibilidades y a hablarnos, por ejemplo, de María de Castilla (1401-1458), quien pese a no aparecer en los actuales libros de texto —a diferencia de su marido, Alfonso El Magnánimo— reinó con inteligencia durante 30 años ante la ausencia de este, que un día se fue a Italia para prácticamente no volver (allí fundó otra familia e hizo frente a otras contiendas).

Pero hay otras mujeres que se "han salido del guion" y que esta serie documental reivindica. Por ejemplo, María Pita (1565-1643), la mayor heroína de la defensa de La Coruña contra la Invencible Inglesa, o Dolours Aleu, (1857-1913), primera mujer licenciada en Medicina en España que tenía que ir escoltada a la Universidad.

También están Luisa Ignacia Roldán (1652-1706), que fue la primera escultora que firmó su obra y artista de Cámara, y murió sin reconocimiento y en la miseria. O Carmen de Burgos (1887-1932), primera corresponsal de guerra de España. Y más.

Especialmente emocionante es el relato de una mujer soldado y de su recibimiento cuando volvió de luchar en la 2ª Guerra Mundial, victoriosa: "Cómo nos recibió la patria, no puedo contarlo sin llorar. Han pasado 40 años y aún me arden las mejillas. Las mujeres nos gritaban: "Sabemos lo que hicisteis allí, os insinuasteis a nuestros hombres (...), sois las p*tas del frente. Al principio nos escondíamos; los hombres, no. Ellos eran los triunfadores, los novios, los vencedores. A nosotras nos arrebataron la victoria".

Todas ellas tienen su espacio en esta serie donde se engarzan con las voces de emprendedoras y pioneras actuales, entremezcladas con mejor y peor fortuna, que a veces suponen la cara y cruz de la misma moneda.

Sin duda, son los comentarios de Nieves Concostrina, la conocida periodista y locutora radiofónica que hace de narradora y comentarista en la serie con su habitual ironía, practicidad y su lenguaje coloquial, (mezclando "flipo" y "fake news" con términos medievales, y queda bien), una de las mejores cosas de 'Pioneras'. También, la labor de documentación del equipo ("No fue fácil, apenas había información ", ha explicado la productora ejecutiva de DLO/Magnolia, Amparo Castellano, para quien esa labor sirvió para darse cuenta de que aquellas mujeres, por muy alejadas que estuvieran en el tiempo, "hablan el mismo idioma que nosotras").

"¿Cómo sería el mundo si nos lo hubieran contado ellas", se pregunta Nieves Concostrina en un momento del documental, el cual se inscribe al lema "la invisibilidad no es un superpoder".

Y bien, ¿cómo sería? A partir de la noche del 26 de noviembre, a las 22.00 horas, que hablen ellas.