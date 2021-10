La tenista ha logrado su primer gran título tras imponerse ante Victoria Azarenka.

Clara Hernández

"Un sueño". Así han sido las últimas horas para Paula Badosa, la popular tenista española que tras un año de emociones y montañas rusas —por ejemplo, el pasado mes de agosto, se veía obligada a retirarse del Masters 1.000 de Cincinnati por una lesión de brazo después de un inicio de partido imponente en el que toda parecía a su favor—. Pues bien, ahora la deportista tiene una gran victoria que celebrar. La tenista de 23 años ha logrado su primer torneo WTA 1000 de su carrera en Indian Wells tras derrotar a la bielorrusa Victoria Azárenka, lo que además de constituir un importante hito en su carrera, ha supuesto un gran paso para el tenis femenino español ya que Paula Badosa se ha convertido, a la vez, en la primera mujer española en ganar en Indian Wells.

Las felicitaciones para la deportista no han tardado en llegar desde diferentes sectores y soportes. Pero es sin duda el mensaje que la atleta ha querido compartir con todos sus seguidores, en inglés y español, tras ganar la final el que hemos encontrado más inspirador. Porque habla de cumplir sueños y metas que parecen, a priori, casi imposibles.

"El camino ha sido difícil, pero con trabajo duro, ilusión y fe llegó su recompensa. Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis lograr algo. Y si es así, demostradle lo contrario. Hoy he cumplido uno de mis sueños, jugar la final de uno de los mejores torneos del mundo contra una leyenda de este deporte. Y ganarlo. No os podéis imaginar las veces que he soñado con esto. Ese sueño me mantenía viva, me mantenía ante todo, me daba fuerza para seguir luchando. No hay nada más poderoso que eso".

"Nunca dejéis de soñar, ningún sueño es demasiado grande", continúa.

"Gracias a todos los que me apoyáis, me siento muy afortunada de compartir este viaje con todos vosotros. Y, por supuesto, gracias a mi equipo y gente. Es un deporte individual, pero sin un equipo detrás ni gente apoyando incondicionalmente, esto no sería posible. Os quiero, equipo. Seguimos en la lucha… Hasta pronto, Indian Wells. ¡Siempre estarás en mi corazón!", ha escrito la tenista en su perfil de Instagram junto a un retrato en el que se la puede ver besando su galardón.

Por su puesto, también el modelo Juan Betancourt, con quien supimos el pasado mes de agosto que había iniciado una relación, también ha querido dar la enhorabuena públicamente a su chica.

"Enhorabuena. Ya sabes lo que pienso de ti. Disfruta de tu triunfo, el segundo de muchos. Te amo", ha sido su dedicatoria junto con una imagen de ambos sonrientes y tierno.