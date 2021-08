Nuestra invitada de hoy habla claro. Es la mujer que siempre hemos querido tener en nuestras vidas. Alguien que nos hable con claridad de dinero, y entendamos en que tenemos que dejar de gastar para empezar a ahorrar un poco cada mes. Dice que si nos quedamos con el primero que conocemos en Tinder tampoco tenemos que conformarnos con el banco más cercano a casa.

En el episodio de hoy hablaremos de unas magníficas tablas de Excel que son las que usa nuestra invitada, Natalia de Santiago, para enseñar (y casi convencer) a sus amigas de cuáles son esos gastos superfluos de los que se puede prescindir para ahorrar un poco cada año. Un buen hábito al que debemos apuntarnos cuanto antes.

Natalia es la típica amiga a la que todas llaman para preguntar: Qué es mejor, ¿alquilar o comprar? o ¿Qué hipoteca es la más barata del mercado? “Me llaman y encima me lo discuten todo”, dice entre risas.

La autora de libro 'Invierte en ti"Sostiene una teoría casi excéntrica: “Cuanto menos ganes menos tienes que ahorrar”. Además, dice que hay que guardar dinero como un método automático (todos los inicios de mes guardar 20 euros o 200) y con un objetivo en mente. Porque es muy difícil ahorrar en abstracto.

También asegura que hay que quejarse mucho en el banco. Ser pesada. “La gente que más se queja es la que menos comisiones paga. Dice que buscar banco es como buscar pareja. No te quedas con el primero que pasa. Eres más exigente. Buscas opciones. Comparas y te quedas con el que mejor encaje contigo. “Igual que no te quedas con el primero que conoces en Tinder no te conformes con el banco de la esquina.

Dale al play si quieres escuchar los mejores consejos financieros que te han dado en la vida.